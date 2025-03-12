教宗在傑梅利醫院度過平靜的夜晚

聖座新聞室3月12日早晨提供了有關教宗狀況的最新消息。教宗方濟各的臨床症狀保持穩定，在依然複雜的病況下略有好轉。11日，他通過視頻連線參加了在保祿六世大廳舉行的聖座部會避靜活動，專務祈禱，並且領了聖體。此外，他也繼續進行治療，白天接受高流量氧氣治療。

（梵蒂岡新聞網）「教宗度過了平靜的一夜。」聖座新聞室3月12日早晨如此表示。自從教宗方濟各於2月14日在羅馬傑梅利綜合醫院住院以來，聖座新聞室每天提供有關他健康狀況的最新消息。

3月12日上午，教宗一如前幾天那樣，也通過視頻連線參加在梵蒂岡保祿六世大廳舉行的避靜活動。聖座新聞室指出，教宗也繼續接受治療，進行呼吸和運動方面的物理治療。當天下午將會發布新的通知，提供進一步的病情信息。

前一天、11日晚上，關於教宗的臨床狀況，聖座新聞室解釋道，醫生確認了在依然複雜的病況下略有好轉。有鑒於病情的穩定，醫生11日並未發布相關消息。

教宗上午和下午都通過視頻連線參加保祿六世大廳內的聖座部會避靜活動。正如這段避靜時期所要求的，教宗專注於祈禱和默想，因此他沒有接見任何訪客。教宗也領了聖體，繼續按照醫囑進行治療，並且經由鼻管接受高流量氧氣治療。

由於教宗與聖座部會首長於3月9日至14日舉行四旬期避靜，依照避靜時的慣例，3月12日不舉行週三公開接見活動，因此沒有要理講授的稿件。

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