教宗：禮儀不應凸顯個人，切莫忽略天主子民的喜樂與痛苦

正當「主教禮儀慶典負責人員國際培訓班」在羅馬宗座安瑟爾默大學舉行的時候，教宗方濟各致函與會者，敦促他們避免「無用地凸顯個人」，卻要促進一種能表達出跟隨耶穌的禮儀風格。

（梵蒂岡新聞網）禮儀應當「本地化」，傳達出「教會的信德」，「觸碰到天主子民的生活，展現出其真實的靈性本質」。教宗方濟各從羅馬傑梅利醫院寄發了這封信函，問候從2月24日至28日在羅馬宗座聖安瑟爾默大學參加「主教禮儀慶典負責人員國際培訓班」的學員。

教宗敦促他們不可忽略「天主子民的喜樂與痛苦、夢想與擔憂」，因為它們「蘊含了詮釋的價值」。禮儀負責人員應當「促進一種能表達出跟隨耶穌的禮儀風格，同時避免無用的盛大場面或凸顯個人」。

教宗寫道：「我邀請你們謹慎地履行職務，切莫為你們的服務成果而沾沾自喜。」此外，教宗也鼓勵他們「把這些態度傳給輔祭員、讀經員和聖詠團成員」。

在禮儀行動中陪伴信友

教宗強調，「每個教區都將主教和主教座堂視為禮儀的模範，加以效法」。禮儀負責人員「為團體祈禱效勞」，同時也「謙遜地傳授禮儀的藝術」，在禮儀行動中陪伴信友。

禮儀負責人員的職責在於「睿智地」準備「每一項禮儀活動」，以增進「會眾的福祉」。他必須「把禮儀書上的神學原則」化為「禮儀行動」，「以禮儀生活推動者及守護者的身份」伴隨並支持主教，促使牧者能「溫和地將自己獻於天父，帶領整個教區團體效法基督」。

在禮儀中與主相遇

從事禮儀服務首先要熱切祈禱。教宗如此表示，並指出其意義在於守護「與上主的相遇」。在這方面，阿維拉的聖女德肋撒這位「偉大的靈修生活導師」堪為典範。保祿六世教宗在宣布她為教會聖師時強調了「有關天主的事和人的事的智慧」。

教宗方濟各闡明，「準備並帶領禮儀」恰好意味著將「屬神的智慧與屬人的智慧」相結合：「前者在祈禱、默想、默觀中獲得，後者來自於研究、深入探索的努力，以及聆聽的能力」。

始終關心天主子民

為了推進這些任務，教宗建議「目光轉向子民」，以便於了解「信友們的需求，以及有助於他們參與禮儀行動的形式和模式」。

教宗最後期勉所有投身於禮儀服務的人「始終要關心天主子民」，「懷著智慧與關愛在敬禮中」陪伴他們。在信函的結尾，教宗再次籲請大家為他祈禱。

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