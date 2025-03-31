教宗致函慈悲傳教士：皈依和寬恕是天主的輕柔撫慰

在禧年慈悲傳教士慶典的機會上，教宗在一份訊息中指出，成為福音見證者意味著要隨時準備好接納和不斷陪伴那些渴望“以和平的聖神的力量”更新自己生活的人。

（梵蒂岡新聞網）禧年慈悲傳教士慶典於3月28日至30日在羅馬舉行。在這機會上，教宗方濟各發表了一份訊息。29日，慈悲傳教士在梵蒂岡花園露德聖母岩洞前公念《玫瑰經》，主持這項活動的聖座福音傳播部代理部長菲西凱拉總主教宣讀了這份訊息。

教宗對於未能親自會見傳教士表示遺憾，並鼓勵他們“為天父的面容做見證”。天父的慈愛“無窮無盡、何其偉大，祂召叫所有人皈依，總是以祂的寬恕更新我們”。

“皈依和寬恕是兩種輕柔撫慰，上主用其抹去我們眼中的每一滴淚水；皈依和寬恕是教會用來擁抱我們罪人的手，是我們用來在塵世旅程中行走的腳。耶穌，世界的救主，為我們開闢了一條共同前行的道路，我們憑藉著和平的聖神的力量跟隨祂。”

天主的慈悲改變人心。為此，教宗邀請慈悲傳教士們成為細心聆聽的聽告解司鐸，“隨時準備好接納和不斷陪伴那些渴望更新自己生活的人”，以及回到上主身邊的人。

教宗寫道，“上主的寬恕是希望的泉源，因為無論在什麽情況下，我們都可以依靠祂。天主降生成人，是為了向世人顯示祂絕不會遺棄我們”。

最後，教宗祝願所有慈悲傳教士在聖母瑪利亞、慈悲之母的護佑下“朝聖之旅碩果纍纍”。教宗也請他們為他祈禱。

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