教宗從醫院致意：謝謝你們的祈禱，我從這裡陪伴你們

教宗方濟各從2月14日起住院治療，3月6日從醫院發表訊息，向所有為他祈禱的人表達感激之情。

（梵蒂岡新聞網）正當眾人於3月6日晚上9點聚集在聖伯多祿廣場上為教宗方濟各的康復誦念《玫瑰經》時，教宗用西班牙語發表了一段感激的話語。「我由衷感謝你們在［聖伯多祿］廣場為我的健康祈禱，我從這裡陪伴你們。願天主降福你們，求童貞瑪利亞護佑你們。謝謝你們。」

教宗自2月14日起在羅馬傑梅利綜合醫院住院治療肺炎以來，收到了許多慰問與關懷的訊息，包括孩童繪製的圖畫等等。世界各地的信友和敬愛教宗的人為教宗的健康獻上祈禱。

梵蒂岡聖伯多祿廣場的祈禱活動從2月24日週一展開。數以千計的信眾與住在羅馬的樞機、聖座部會及羅馬教區人員一起在廣場上同心合意地誦念《玫瑰經》，祈願教宗能夠早日康復。3月6日晚上播放教宗的音頻時，主持祈禱活動的是聖座奉獻生活及使徒團體部副部長范達民（Ángel Fernández Artime）樞機。

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