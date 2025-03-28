教宗：和平源於慈悲，我們要向新的友愛關係敞開

教宗方濟各致函聖座聖赦院第35期內署課程學員，敦促他們做個「祈禱的人」，領受寬恕的聖寵，「與天主修和」，從而煥然一新。

（梵蒂岡新聞網）人們「熱切盼望的和平」源自於慈悲，那是一道照亮四旬期旅途的光芒，使心靈向「新的友愛關係」敞開。教宗方濟各3月27日在寫給聖座聖赦院內署課程學員的訊息中表達了這個期許。該課程於3月24日開始，直到28日結束，主要面向司鐸和即將領受聖秩聖事者。

正值四旬期，教宗強調，這是一段「皈依、懺悔和接納」的時期。後者的幅度也涵蓋了慈悲，教宗表示，「為天主的慈悲而歡慶是一項特恩」。

「天主藉著祂的聖寵，立我們為慈悲的施行者，因為我們領受祂所賜的恩寵，曾經且現在率先成為祂寬恕的對象。」

教宗敦促內署課程的參與者成為「祈禱的人」，因為聖職人員的每一項行動都扎根於祈禱。其任務也伴隨著重大的責任，因為聖職人員延續「耶穌的事業」，正如《若望福音》所記載的，祂現在仍然不停地說：「我也不定你的罪，去吧！從今以後，不要再犯罪了。」（若八11）

這句天主聖言「使人重獲自由」。教宗祈願這句話能在這禧年期間有力地迴盪著。

「因著與天主的修和，心靈煥然一新，並向新的友愛關係敞開。人們熱切盼望的和平也源自於天主的慈悲，正如望德不叫人蒙羞那樣。」

教宗最後在訊息中祝福並感謝參與者「不可或缺的聖事職務」。

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