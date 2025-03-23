教宗3月23日午後，離開醫院返回梵蒂岡聖瑪爾大之家

教宗方濟各於3月23日主日午後，離開傑梅利綜合醫院返回梵蒂岡的寓所聖瑪爾大之家。在返回途中，前去聖母大殿，向羅馬人民救援聖母像敬獻鮮花，以表達對聖母的感謝和崇高敬意。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各於3月23日主日午後，離開住院治療超過5週的羅馬傑梅利綜合醫院，返回梵蒂岡的寓所聖瑪爾大之家。

當天中午，有超過3千名信友聚集在醫院的入口處廣場，當教宗坐輪椅被推到醫院大樓五層的一個小陽台時，現場響起了熱烈的掌聲與歡呼聲。教宗向眾人微微揮手微笑，隨後，教宗的目光落在了一個女士身上，並用微弱的聲音說：“謝謝大家，我看到了一位拿著黃色鮮花的女士，她很棒！”聚集的人群情不自禁地不斷高喊“教宗方濟各，我們愛您，我們支持您！”最後，教宗降福了聚集的人群。

教宗乘坐的白色菲亞特座車離開醫院後，並未馬上返回聖瑪爾大之家，而是去了聖母大殿。教宗將一束鮮花交予聖母大殿助理總鐸馬克里卡斯（Rolandas Makrickas）樞機，請他將此鮮花放到大殿內的羅馬人民救援聖母像前，以表達對聖母的感謝和敬意。

教宗離開醫院前，簡短地問候了天主教大學和傑梅利綜合醫院的醫護及行政人員，感謝他們給予他的精心治療和悉心護理，以及奉獻的精神。

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