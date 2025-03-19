教宗方濟各：戰爭荒謬無比，讓我們解除世界的武裝

以下是教宗方濟各致《晚郵報》（Corriere della Sera）總編盧恰諾·豐塔納（Luciano Fontana）的公開信。豐塔納先生在信中向患病中的教宗表達關懷，並邀請他在該報專欄中再次呼籲和平與解除武裝。教宗方濟各對此作出回應，重申戰爭的荒謬性，並強調言辭的力量在構建人類社會中的重要作用。

親愛的總編輯：

我衷心感謝您在我病中的這個時刻，以關懷的話語向我表達您的支持。如我曾經提及，戰爭在此刻顯得尤為荒謬。人的脆弱，確實能讓我們更清楚地認識到何為永恆、何為短暫，什麼賦予生命，什麼帶來死亡。或許正因如此，我們時常傾向於否認自身的局限，並逃避那些脆弱和受傷的人，因為他們的存在足以動搖我們個人及群體所選擇的道路。

我願意鼓勵您，以及所有那些通過如今實時連接我們世界的傳播工具，致力於用工作和智慧來傳播信息的人們：請你們充分認識到言語的重要性。言辭從來不僅僅是話語，它們構建了人類的生存環境。言辭可以連結人心，也可以製造分裂；可以服務於真理，也可以被用來操縱真理。我們必須解除言語的武裝，以此解除思想的武裝，並最終使世界解除武裝。我們迫切需要更多的反思、冷靜，以及對複雜性的認識。

戰爭只會摧毀團體和環境，而無法為衝突提供解決方案，與此同時外交和國際組織則需要新的活力和可信度。此外，宗教可以從各民族的靈性傳統中汲取力量，重燃對兄弟情誼與正義的渴望，以及對和平的希望。

這一切都需要承諾、努力、深思與話語。讓我們齊心協力，願天主的恩寵不斷啓發並陪伴我們前行。

方濟各

羅馬，傑梅利綜合醫院，2025年3月14日

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