教宗在聖瑪爾大之家養病，健康狀況漸有好轉

教宗方濟各罹患雙側肺炎後，目前正在梵蒂岡寓所安度恢復期，按照醫囑靜養。聖座新聞室表示，他的健康狀況持續表現出逐漸好轉的跡象。

（梵蒂岡新聞網）聖座新聞室主任布魯尼3月28日週五，在新聞簡報會上向記者們提供了有關教宗方濟各在雙側肺炎康復期的最新消息。布魯尼指出，教宗的健康狀況穩定，在呼吸功能、運動功能和說話方面都表現出輕微好轉。

聖父教宗繼續逐漸減少白天通過鼻管吸取高流量氧氣的用量，夜晚的氧氣用量也略有降低。26日週三的血液化驗報告顯示出，教宗的血液指標都很正常。

教宗方濟各繼續進行治療、祈禱、休息，有時從事一些公務。與此同時，聖座各部會以書面文件向教宗匯報工作。教宗每天都在聖瑪爾大之家的小堂共祭彌撒。

布魯尼表示，教宗沒有什麼特別需要報導的訪問活動。他得知了緬甸地震的消息，並為眾多罹難者祈禱。28日週五上午，教宗通過梵蒂岡媒體的直播視頻，參與了教宗府講道神師帕索里尼神父今年四旬期的第二場默想。

30日主日，聖座新聞室將發布聖父教宗為三鐘經祈禱活動準備的稿件，如同前幾個主日那樣。

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