教宗要理講授：即使陷入谷底，天主也使我們與祂重新出發

教宗方濟各雖然因病無法主持週三公開接見活動，卻依然發表了3月26日要理講授的稿件。教宗表示，即使彷彿深陷谷底，我們也總是能將一切託付給天主，重新出發。

（梵蒂岡新聞網）正當教宗方濟各在梵蒂岡聖瑪爾大之家養病的時候，他敦促信友們絕對不要失去希望，因為天主不斷賜給我們重新開始的可能性。教宗方濟各在為3月26日週三公開接見活動準備的稿件中如此表示，並將這份稿件交由聖座新聞室公布。

教宗於3月23日主日從羅馬傑梅利綜合醫院出院，返回梵蒂岡，現在正遵循醫生的囑咐靜心調養。在這段休養期，聖座新聞室繼續發布教宗為週三公開接見活動準備的要理講授稿件，一如先前教宗住院時那樣。在26日週三的稿件中，教宗探討了耶穌與撒瑪黎雅婦女的相遇（參閱：若四5-26）。

我們人生的十字路口

撒瑪黎雅婦女在井邊遇見耶穌，後者在那裡跟她討口水喝，並揭示了自己就是默西亞。通過他們的對話，耶穌揭穿了撒瑪黎雅婦女的過往，並向她提供那象徵永生的「活水」。在這次相遇的改變下，撒瑪黎雅婦女撇下她的水罐，跑回城裡去把其他人叫來耶穌這裡。

教宗強調，耶穌在我們人生的「十字路口」等待我們。撒瑪黎雅婦女會對此感到驚訝，因為她很可能對自己的人生感到羞愧。「或許她覺得自己遭判斷、受譴責、不被理解。」她有過五個丈夫，而現在這第六個人也不是她的丈夫。

教宗指出，從猶太前往加里肋亞，耶穌本來可以選擇走另一條路，不經過撒瑪黎雅。然而，「祂想要經過那裡，就在那個時刻、停在了那口井旁邊！」

我們失去一切希望時，耶穌仍在等待

教宗強調，這彰顯了耶穌如何等待我們。「祂恰恰是在我們認為自己已經沒有任何希望的時候，讓我們找到祂。」

耶穌幫助撒瑪黎雅婦女「重新審視自己的經歷、那複雜又痛苦的經歷」。教宗指出，撒瑪黎雅婦人從而發現默西亞對她的愛。如果她沒有感受到理解、接納和寬恕，她怎麼會返回城裡向人宣講呢？

但願這段福音事跡能「促使我們在尋找新的福傳方法方面多加反省」。

放下生活的煩惱

就如同陷入愛河的人那樣，撒瑪黎雅婦女把水罐留在耶穌的腳邊，忘記帶走。教宗表明，這婦女「每次都頭頂著水罐走回家，罐子的重量提醒她自己的狀態、她煩惱的生活。但是現在水罐留在耶穌的腳邊沒帶走」。在這一刻，「過往不再是個負擔；她修和了」。教宗指出，「對我們來說，也是如此」。

「為了走出去宣講福音，我們首先需要把自己經歷中的負擔放在上主的腳前，把我們過往的重擔交託給祂。」教宗說：「親愛的弟兄、親愛的姐妹，我們不可失去希望！即使我們的經歷看似沉重、複雜，也許甚至是滿目瘡痍，我們卻始終有機會把它交託給天主，在我們的旅途上重新出發。」

教宗最後向眾人保證：「天主是慈愛的，祂一直在等待我們！」

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