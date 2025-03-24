教宗方濟各在住院38天後，於3月23日離開醫院返回梵蒂岡的寓所聖瑪爾大之家。

聖座傳播部編輯主任托爾涅利（Andrea Tornielli）

自2月14日教宗方濟各離開梵蒂岡，入住傑梅利綜合醫院接受治療，已經過去了整整38天。對於一位88歲患有雙側肺炎的病人來說，這是複雜的幾週：醫療公告並未掩蓋病情的嚴重性、他所經歷的危機，以及整體臨床狀況的複雜性。但這段日子更因如潮的祈禱而顯得不同：個人的祈禱、團體的祈禱、誦念玫瑰經，以及舉行彌撒感恩聖祭。為教宗方濟各祈禱的，不僅是天主教徒，也不僅限於基督徒。甚至來自其他宗教的信徒也為教宗祈禱。在不信教的人當中，也有許多人送上了美好善良的祝福與問候。正是為了所有以祈禱相伴的人們，才有了今日這份簡短而用心的問候。

我們與羅馬主教共同度過了這段漫長的病痛時光——等待、祈禱、感動。3月6日，當教宗方濟各努力以微弱的聲音向聖伯多祿廣場及全球連線祈禱的信眾致謝，並與他們同心祈禱時，許多人欣喜若狂喜極而泣。3月16日主日傍晚，當他在傑梅利醫院十樓小堂共祭彌撒後祈禱時，我們首次重新見到他，即便只是他的背影，我們倍感欣慰。

在經歷忐忑不安且始終信靠那位每時每刻賜予我們生命、亦可隨時召喚我們歸去的上主之後，今天我們終於重見他的容顏。在重返梵蒂岡的這一天，我們再次領受他的降福。

在這幾周住院期間，教宗方濟各從病房中提醒我們，生命的每一刻都值得活出意義，而我們在每一時刻都可能被召回。他提醒我們，苦難與脆弱可以成為見證福音的契機，去宣講那位降生成人、與我們一同受苦、並甘願在十字架上貶抑自己的天主。

我們感謝他，感謝他在病榻上讓我們明白：戰爭顯得更加荒謬無理；感謝他勉勵我們必須解除世界的武裝，而非用新型殺戮武器填滿軍火庫，使其重蹈覆轍；感謝他將自己的病痛化作祭獻，為這個在戰火中顫抖的世界祈求和平。

歡迎回家，聖父教宗！

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