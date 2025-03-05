聖座新聞室3月5日早晨提供了有關教宗方濟各健康狀況的最新消息：他夜晚休息得很好。前一天4日，教宗病情穩定、體溫正常、意識清楚、配合治療。

（梵蒂岡新聞網）「教宗夜晚休息得很好，早晨8點多醒來。」聖座新聞室3月5日上午如此表示。自從教宗方濟各2月14日在羅馬傑梅利醫院住院以來，聖座新聞室定期發布有關教宗健康狀況的最新消息。

3月4日晚上，聖座新聞室在例行的病情通報中表示，「聖父教宗的臨床症狀維持穩定」。夜裡，依照計劃，教宗「再次使用非侵入式呼吸機」直到早上為止。通報指出，教宗「沒有再發生呼吸衰竭的情況，支氣管痙攣也沒有再發作」。他的「體溫保持正常，意識始終清醒，配合治療，而且定向力良好」。4日上午，教宗「改為接受高流量氧氣治療，進行了呼吸方面的物理治療」。當天他祈禱並休息，上午領了聖體。

此外，教宗在心臟、腎臟和血液指標方面的臨床症狀維持穩定，但他的病情整體而言是複雜的。在教宗罹患這種肺炎的背景下，支氣管痙攣的發作在預期範圍內。

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