教宗在羅馬傑梅利醫院私人小堂共祭彌撒

聖座新聞室發布了一張教宗16日上午共祭彌撒後祈禱的照片。他從2月14日起住院，目前狀況維持穩定，繼續接受治療，進行呼吸和運動方面的物理治療。

（梵蒂岡新聞網）聖座新聞室3月16日晚上發布了一張教宗方濟各的照片：教宗在傑梅利綜合醫院10樓私人病房小聖堂裡共祭彌撒後，坐在輪椅上，穿著大白衣和紫色祭衣領帶，注視著祭台後方十字苦架上的耶穌。這是教宗方濟各自2月14日住院後拍的第一張照片。

人們期盼「見到」教宗

這段日子以來，記者和普羅大眾都表示渴望看到教宗的畫面。他最後一次露面是在2月14日住院前，當天上午他在梵蒂岡接見了「論教會在現代世界基金會」成員。之後，就只有照顧他的醫護人員和他最緊密的合作者有辦法見到他。

祈禱、休息、治療

3月16日晚上發布的照片呈現出教宗在祈禱這種私人時刻的狀態。祈禱、休息、藥物治療，以及呼吸與運動方面的物理治療，這些是他住院時的主要活動，16日主日也是如此。聖座新聞室指出，教宗尤其從運動物理治療中獲益良多。

當天，教宗沒有接待任何訪客，稍微恢復了一些工作。他的病況維持穩定，但就如醫師團隊前幾天報告的那樣，教宗的臨床症狀始終「複雜」。

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