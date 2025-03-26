教宗在聖瑪爾大之家靜養：共祭彌撒、繼續治療

教宗方濟各目前在他的梵蒂岡寓所聖瑪爾大之家養病。聖座新聞室就教宗的狀況提供最新消息，稱他繼續藥物治療，以及呼吸和運動方面的物理治療。他暫不接見訪客，至於未來幾週的行程，現在還沒有做決定。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各的康復期可能且應該會持續「兩個月」之久。醫生阿爾菲里（Sergio Alfieri）和卡爾博內（Luigi Carbone）3月22日週六在羅馬傑梅利醫院舉行的記者會上如此表示。在這段養病期，教宗要繼續藥物治療，進行運動和呼吸方面的物理治療，後者的目的主要是幫助聲音恢復。在此期間，教宗不僅祈禱，也在聖瑪爾大之家二樓的小聖堂共祭彌撒。

教宗方濟各3月23日主日出院後，聖座新聞室25日週二在新聞簡報會上向記者們提供了有關教宗健康狀況的最新消息和細節。新聞室闡明，如同「醫生們22日週六所言，教宗正在調養當中」。

治療與吸氧

22日，傑梅利醫院照顧教宗的醫療團隊負責人阿爾菲里醫生和教宗醫療聯絡人卡爾博內醫生指出，教宗還必須長期使用口服藥物，而且全天都要進行運動和呼吸方面的物理治療，如同他在傑梅利醫院住院時那樣。醫生同時也叮囑教宗要避免舉行個人和團體的會晤，並要確保24小時全天候的照護，以處理各項「需求」，首先便是氧氣，以及緊急情況下的急救措施。這項服務由梵蒂岡城國衛生局負責。

事實上，教宗有個醫療團隊隨侍在側。他繼續按照住院最後幾天的模式來吸氧：換句話說，就是夜晚通過鼻管吸取高流量的氧氣，白天持續進行氧氣治療，但是用量會逐漸減少。

彌撒和公務

回到聖瑪爾大之家後，教宗方濟各會前往二樓的小聖堂共祭彌撒。他也依照日前所說的方式繼續履行公務。後續幾天的行程還沒有明確的指示，更別說是接下來的禧年慶典和聖週禮儀。當然，現在還得等待評估教宗的恢復狀況，以及醫生所說的「臨床症狀預計會好轉」，然後才能做進一步的決定。聖座新聞室解釋道，「有些事情正在決策過程中，其評估的基礎是未來幾週的好轉情況」。

目前，教宗暫不接見訪客。這兩天他只見了最緊密的合作者。至於國家元首和政府領導人的來訪，現在並未宣布任何相關安排。

阿爾菲里醫生的話

教宗方濟各很高興回到梵蒂岡的寓所。病情最危險的階段已然度過，最嚴重的感染也已經克服。阿爾菲里醫生22日週六在傑梅利醫院舉行記者會時強調，由於住院期間的兩次病危，教宗曾面臨生死關頭。

25日週二，阿爾菲里醫生在接受意大利《晚郵報》採訪時說，教宗在2月28日下午經歷了最糟糕的時刻，因為支氣管痙攣發作，教宗的病況惡化。醫生說：「我第一次看到他周圍的人眼眶含淚。在他住院的這段期間，我明白了他周圍的人真心愛他，視之為親生父親。我們大家都意識到病情進一步加劇，他有可能過不了這一關。」

「我們必須做出抉擇，要麼放手讓他走，要麼使出渾身解數、嘗試一切可行的藥物和治療，冒著傷害其他器官的極大風險。我們最後選擇了這條路。」阿爾菲里醫生在採訪中透露道，這是教宗的決定。

正如在其他機會上提過的，阿爾菲里醫生重申，「教宗從第一天起就要求我們對他說明實情，他希望我們講述他的真實狀況」。在病情通報方面，這位醫生指出：「我們向秘書們通知醫療的部分，他們添加其他信息，然後由教宗批准。內容從未遭到改動或刪減。」

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