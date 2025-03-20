教宗要理講授：尼苛德摩在與耶穌的相遇中找到希望

聖座新聞室公布了教宗方濟各3月19日的教理講授文稿。教宗省思了耶穌與尼苛德摩的相遇，由此指出，我們不要將自己關閉在僵化和習慣中，“生命在於轉換的能力，以此找到愛的新方式”。

（梵蒂岡新聞網）聖座新聞室3月19日公布了教宗方濟各當天要理講授的文稿，由於教宗目前住院就醫，當天例行的公開接見活動暫停。在省思了“耶穌的童年”這個主題後，教宗開始論述“耶穌的生活：與人相遇”，當天是第一講。教宗解釋，在四部福音中記述了耶穌與人的相遇，我們從中看到，耶穌透過相遇賜予人希望的方式，因為這些相遇照亮了人的生命，帶給他們希望。

教宗表示，《若望福音》第三章敘述了耶穌與尼苛德摩的相遇。這位猶太人的首領在夜間來到耶穌前，對於登門拜訪，這個時辰非同尋常。教宗解釋，夜間也許有一種象徵性的意義，表明尼苛德摩的心境。他處在疑惑的黑夜中，看不到該當走的道路，顯然需要尋找光明。《若望福音》一開始就寫道：“那普照每人的真光，正在進入這世界。”（一9）尼苛德摩因此尋找耶穌，因為直覺到耶穌能照亮他心中的黑夜。

我們從福音的記述中可看到，尼苛德摩無法立刻理解耶穌對他說的話。在他與耶穌的對話中存在不少誤解和嘲弄。教宗指出，“尼苛德摩不明白耶穌對他說的話，因為他繼續以自己的思維和範疇來思考”。他是個公眾人物，是猶太人的首領之一。不過，他可能感覺到自己的情況不再對勁，自己生活中的某些事不再起作用。“他覺察到需要改變，卻不知從何處做起”。

教宗由此省思道，“我們每一個人在生命的一些階段中也會發生這樣的事。若我們不接受改變，若我們將自己封閉在僵化、習慣或思索的方式中，我們就會喪亡”。生命在於轉換的能力，以此找到愛的新方式。事實上，耶穌向尼苛德摩談到“重生”，這不僅可能，甚至在我們生命旅程的某些時刻有必要。漸漸地，尼苛德摩將能懂得這句話的涵義，即若由聖神在我們內造生一個新生命，我們就會重生。

教宗解釋，他選擇尼苛德摩作為“耶穌與人相遇”主題的第一講，因為這個人以自己的生活表明，這種改變是可能的。尼苛德摩日後也做到了：他也在前去請求比拉多，為領取耶穌遺體的人的行列中（參閱：若十九39）！尼苛德摩最終見到了光明，得以重生，不再留在黑夜中。

教宗接著談到，改變有時讓我們感到驚恐。一方面，我們被改變所吸引，有時渴望改變，但另一方面，我們喜歡留在自己的安逸生活中。耶穌提醒這位以色列的師傅尼苛德摩，以色列人在曠野中行走時也感到恐懼。為了擺脫恐懼，他們必須瞻仰梅瑟懸在木竿上的銅蛇，因此保存了生命（戶廿一4-9）。教宗表示，“唯有當面注視那令我們恐懼的事物，我們才得以擺脫恐懼”。

“尼苛德摩，如同我們所有的人，能夠仰望被釘十字架的耶穌，戰勝死亡的那一位，而死亡乃是我們所有恐懼的根源。我們也要舉目瞻仰被刺透的那一位，讓耶穌與我們相遇。在耶穌身上我們找到了希望，面對我們生命中的轉變，得以重生。”

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