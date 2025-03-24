教宗：天主的耐心激勵信眾將其生活變成“悔改皈依的時期”

教宗在羅馬傑梅利醫院住院期間的最後一次三鐘經祈禱活動中，指出引導人皈依的耐心的重要性。他提到照護他的醫療人員的關懷，並對加沙再次遭到轟炸表示悲痛。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各在為3月23日主日三鐘經祈禱活動準備的講稿中指出“耐心”的重要性，它是人類生活中所需要的。正如當天福音所指出的，天主的耐心激勵信眾將其生活變成“悔改皈依的時期”，就如農人等待不結果子的無花果樹結出果子一樣。這位“有耐心的農人”是上主，在人們生活的土地上耕耘，滿懷信心地等待他們“回到祂身邊”。

接著，教宗寫道他住院的經歷：“在這長時間的住院期間，我有機會體驗到上主的耐心，我還看到這耐心也體現在醫護人員和醫療工作者的不懈關懷，以及病人家屬的關心和希望中。這信賴的耐心根植於天主的愛，我們的生活中確實需要耐心，尤其是在面對最困難和痛苦的情況的時候。”

教宗對以色列再次轟炸加沙並導致多人傷亡深感悲痛，他也為嚴峻的人道主義情況表示擔憂。他寫道：“我籲請立刻讓武器噤聲；並有勇氣恢復對話，釋放所有人質，且實現最終的停火。加沙地帶人道主義情況再次嚴峻，需要交戰方和國際社會的緊急承諾。”

教宗對“亞美尼亞和阿塞拜疆就和平協議文本達成一致感到高興”。他說，“我希望協議能儘快簽署，為南高加索地區建立持久的和平作出貢獻”。

最後，教宗感謝那些在他住院治療期間為他祈禱的人，並懇求“結束戰爭，實現和平，尤其是在飽受折磨的烏克蘭、巴勒斯坦、以色列、黎巴嫩、緬甸、蘇丹，以及剛果民主共和國”。

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