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教宗
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教宗三鐘經：我與病患同在，他們跟我一樣脆弱

教宗方濟各為3月16日主日三鐘經祈禱活動準備了稿件。他強調，即使身患疾病，也沒有任何事可以阻止我們去愛和祈禱。他敦促眾人注視周圍處於磨難中的人，稱他們是天主光芒的反射。

（梵蒂岡新聞網）耶穌那道帶來轉變的光，光彩奪目，在痛苦中撫慰人心，引導教宗方濟各的思路。教宗在為3月16日四旬期第二主日三鐘經祈禱活動準備的稿件中指出，在大博爾山上，耶穌顯聖容的光芒讓那些跟祂一起上山的門徒們看見極為重要的真理之一，也就是：「耶穌在眾門徒中間行的各種舉動的背後」，存在著「祂無限聖愛的光芒」。

磨難時期

教宗寫道：「就在我正面對磨難時期的時候，我與眾多患病的弟兄姊妹們同在：他們此刻跟我一樣脆弱。」「儘管我們身體虛弱，但依然沒有任何事能阻止我們去愛、祈禱、奉獻我們自己，並且在信仰中為彼此做個希望的明亮記號。」

耶穌愛的光芒

即使是在痛苦的地方，也有光的照耀。上主的光也能在祂安排在我們周圍的人身上找到。

「在這層意義上，多少光芒也在醫院和療養院裡閃耀！多少慈愛的關懷照亮病房、樓道、診間，以及從事最卑微服務的地方！因此，今天我想邀請你們同我一起讚美上主，祂從不遺棄我們。在痛苦的時刻，祂把那些映射出祂聖愛光芒的人放在我們身邊。」

孩童們的祈禱

教宗向「十分用心」照顧他的人表達感謝。他感受到大人和小孩都不斷地為他的健康祈禱。

「我知道有很多孩子為我祈禱。他們當中有些人今天來到傑梅利醫院這裡，以表親近。極可愛的孩子們，謝謝！教宗愛你們，始終等著與你們相遇。」

關切因衝突而受傷的國家

教宗雖然在傑梅利醫院住院，卻心繫著那些「因戰爭而受傷」的國家，例如：「飽受磨難的烏克蘭、巴勒斯坦、以色列、黎巴嫩、緬甸、蘇丹、剛果民主共和國」。

愈加同道偕行的教會

此外，教宗也提到他批准了一段進程，以陪伴教會落實2024年世界主教會議最後文件，並且邁向2028年的教會大會。

「讓我們為教會祈禱。她蒙召將最近一次世界主教會議大會上做的分辨化為具體的選擇。我向教會會議秘書處表示感謝，它接下來三年要在這項任務上陪伴地方教會。」

教宗最後祈禱說：「願童貞瑪利亞護佑我們，幫助我們效法她成為基督之光與和平的攜帶者。」

鏈接網址： www.vaticannews.cn

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2025 Mar 17, 09:13

《三鐘經》是紀念天主降生成人無限奧跡的經文，每日誦念三遍，即清晨六點，中午十二點和晚上六點聖堂敲響鐘聲的時刻，因此在中文語境中被稱為三鐘經。而三鐘經的拉丁文名為Angelus，取自第一句“上主的天使向瑪利亞報喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一個單詞。《三鐘經》由三條論及耶穌基督降生成人奧跡的短句和三遍《聖母經》組成。在每個主日和重大瞻禮，教宗都會從梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領聖伯多祿廣場上的信眾一同誦念此經文。念經前，教宗會發表簡短的講話，講解當天的讀經；之後，教宗會問候廣場上的朝聖者。從復活節到聖神降臨節，《三鐘經》由《天皇后喜樂經》代替。後者是一篇紀念耶穌基督復活的經文，以三遍《光榮頌》為結尾。

最新的三鐘經/天皇后喜樂經

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與教宗一起祈禱

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三鐘經

啟：主的天使向瑪利亞報告。
應：她因聖神受孕。
（聖母經一遍）

啟：我是主的婢女。
應：請照祢的話在我身上成就。
（聖母經一遍）

啟：天主聖子降生成人。
應：居住在我們中間。
（聖母經一遍）

啟：天主聖母請為我們祈求。
應：使我們堪當承受基督的恩許。

啟：請大家祈禱：
應：天主求祢把祢的聖寵注入我們心中，我們既因天使的預報，得知祢的聖子降生成人，亦願賴祂的苦難及祂的十字聖架，獲享復活的光榮。因我們的主基督。阿們。

願光榮歸於父、及子、及聖神；起初如何，今日亦然，直到永遠。（三遍）

教宗或宗座降福禮

啟：願主與你們同在。
應：也與你的心靈同在。

啟：願上主的聖名受頌揚。
應：從現在直到永遠。

啟：上主的聖名是我們的助佑。
應：因祂創造了天地。

啟：願全能的天主，聖父，聖子，聖神降福你們。
應：阿們。