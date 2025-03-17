教宗三鐘經：我與病患同在，他們跟我一樣脆弱

教宗方濟各為3月16日主日三鐘經祈禱活動準備了稿件。他強調，即使身患疾病，也沒有任何事可以阻止我們去愛和祈禱。他敦促眾人注視周圍處於磨難中的人，稱他們是天主光芒的反射。

（梵蒂岡新聞網）耶穌那道帶來轉變的光，光彩奪目，在痛苦中撫慰人心，引導教宗方濟各的思路。教宗在為3月16日四旬期第二主日三鐘經祈禱活動準備的稿件中指出，在大博爾山上，耶穌顯聖容的光芒讓那些跟祂一起上山的門徒們看見極為重要的真理之一，也就是：「耶穌在眾門徒中間行的各種舉動的背後」，存在著「祂無限聖愛的光芒」。

磨難時期

教宗寫道：「就在我正面對磨難時期的時候，我與眾多患病的弟兄姊妹們同在：他們此刻跟我一樣脆弱。」「儘管我們身體虛弱，但依然沒有任何事能阻止我們去愛、祈禱、奉獻我們自己，並且在信仰中為彼此做個希望的明亮記號。」

耶穌愛的光芒

即使是在痛苦的地方，也有光的照耀。上主的光也能在祂安排在我們周圍的人身上找到。

「在這層意義上，多少光芒也在醫院和療養院裡閃耀！多少慈愛的關懷照亮病房、樓道、診間，以及從事最卑微服務的地方！因此，今天我想邀請你們同我一起讚美上主，祂從不遺棄我們。在痛苦的時刻，祂把那些映射出祂聖愛光芒的人放在我們身邊。」

孩童們的祈禱

教宗向「十分用心」照顧他的人表達感謝。他感受到大人和小孩都不斷地為他的健康祈禱。

「我知道有很多孩子為我祈禱。他們當中有些人今天來到傑梅利醫院這裡，以表親近。極可愛的孩子們，謝謝！教宗愛你們，始終等著與你們相遇。」

關切因衝突而受傷的國家

教宗雖然在傑梅利醫院住院，卻心繫著那些「因戰爭而受傷」的國家，例如：「飽受磨難的烏克蘭、巴勒斯坦、以色列、黎巴嫩、緬甸、蘇丹、剛果民主共和國」。

愈加同道偕行的教會

此外，教宗也提到他批准了一段進程，以陪伴教會落實2024年世界主教會議最後文件，並且邁向2028年的教會大會。

「讓我們為教會祈禱。她蒙召將最近一次世界主教會議大會上做的分辨化為具體的選擇。我向教會會議秘書處表示感謝，它接下來三年要在這項任務上陪伴地方教會。」

教宗最後祈禱說：「願童貞瑪利亞護佑我們，幫助我們效法她成為基督之光與和平的攜帶者。」

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html