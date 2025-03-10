教宗：我們需要在考驗中伴隨著我們的“溫柔的奇跡”

教宗在為9日主日三鐘經準備的講稿中，感謝那些照護病患的人、在他長時間住院期間為他祈禱的人。他為處於衝突中的國家呼籲和平。

（梵蒂岡新聞網）聖座新聞室公布了教宗方濟各為3月9日、四旬期第一主日三鐘經祈禱活動準備的講稿。他在講稿中提及醫生、志願者、聖座各部會人員，以及處於戰爭中的人們。

在醫院住院的教宗再次感謝醫療人員的悉心照護。他寫道，“我在此想到很多以不同方式接近病患的人，他們對病患來説是上主臨在的標記。我們需要這種‘溫柔的奇跡’，它伴隨著正在經受考驗的人，給痛苦的夜晚帶來一絲光亮”。

3月8日至9日舉行禧年志願者活動。教宗指出：“我們的社會過於屈從於市場邏輯，一切都可能會遵循利益的規則並且追求利潤。在這樣的社會裡，志願服務是希望的預示和標記，因為它證明了要首先為最有需要的人白白付出、多加關懷和提供服務”。

聖座部會於3月9日至14日在梵蒂岡保祿六世大廳進行四旬期避靜，由教宗府講道神師帕索里尼神父帶領，教宗在精神上與聖座各部會首長一起參加避靜活動。他勉勵道，四旬期是“在精神上加以淨化和更新的時期，在信德、望德和愛德中成長的旅程”。最後，教宗邀請所有人為他祈禱，他也為他們祈禱，並為處於戰爭中的國家祈禱。

“我們一起繼續祈求和平恩典，尤其是為飽受磨難的烏克蘭、巴勒斯坦、以色列、黎巴嫩、緬甸、蘇丹和剛果民主共和國的和平。我對暴力在敘利亞一些地區的死灰復燃感到擔憂：我希望社會各種族和宗教成員，尤其是平民都能充分得到尊重，暴力事件徹底結束。我將你們大家託付於童貞聖母瑪利亞的轉禱。祝主日愉快，再見！”

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