搜索

搜索

搜索

繁中繁體中文
Uno striscione dei volontari radunati in San Pietro per il Giubileo Uno striscione dei volontari radunati in San Pietro per il Giubileo  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
教宗
简体

教宗：我們需要在考驗中伴隨著我們的“溫柔的奇跡”

教宗在為9日主日三鐘經準備的講稿中，感謝那些照護病患的人、在他長時間住院期間為他祈禱的人。他為處於衝突中的國家呼籲和平。

（梵蒂岡新聞網）聖座新聞室公布了教宗方濟各為3月9日、四旬期第一主日三鐘經祈禱活動準備的講稿。他在講稿中提及醫生、志願者、聖座各部會人員，以及處於戰爭中的人們。

在醫院住院的教宗再次感謝醫療人員的悉心照護。他寫道，“我在此想到很多以不同方式接近病患的人，他們對病患來説是上主臨在的標記。我們需要這種‘溫柔的奇跡’，它伴隨著正在經受考驗的人，給痛苦的夜晚帶來一絲光亮”。

3月8日至9日舉行禧年志願者活動。教宗指出：“我們的社會過於屈從於市場邏輯，一切都可能會遵循利益的規則並且追求利潤。在這樣的社會裡，志願服務是希望的預示和標記，因為它證明了要首先為最有需要的人白白付出、多加關懷和提供服務”。

聖座部會於3月9日至14日在梵蒂岡保祿六世大廳進行四旬期避靜，由教宗府講道神師帕索里尼神父帶領，教宗在精神上與聖座各部會首長一起參加避靜活動。他勉勵道，四旬期是“在精神上加以淨化和更新的時期，在信德、望德和愛德中成長的旅程”。最後，教宗邀請所有人為他祈禱，他也為他們祈禱，並為處於戰爭中的國家祈禱。

“我們一起繼續祈求和平恩典，尤其是為飽受磨難的烏克蘭、巴勒斯坦、以色列、黎巴嫩、緬甸、蘇丹和剛果民主共和國的和平。我對暴力在敘利亞一些地區的死灰復燃感到擔憂：我希望社會各種族和宗教成員，尤其是平民都能充分得到尊重，暴力事件徹底結束。我將你們大家託付於童貞聖母瑪利亞的轉禱。祝主日愉快，再見！”

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html

2025 Mar 10, 10:34

教宗日程
收聽播客
收聽播客
教宗清晨彌撒
教宗清晨彌撒
三鐘經
三鐘經
教宗公開接見
教宗公開接見
您對重大使命的貢獻 您對重大使命的貢獻