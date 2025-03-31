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教宗
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教宗：請為南蘇丹的和平坐上談判桌

聖座新聞室發布教宗方濟各為3月30日主日三鐘經祈禱活動準備的講稿。教宗呼籲南蘇丹的衝突各方努力維持穩定，並邀請國際社會提供援助，以應對鄰近蘇丹的嚴重人道主義災難。教宗為處於戰爭中的各國祈禱，特別念及「也因地震而受很多苦的」緬甸。四旬期是「治癒」的時期，教宗稱他也正在經歷身心靈的治癒。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各始終牽掛著國際時事，尤其是因戰爭和敵意而遭撕裂的國家。3月30日主日，聖座新聞室公布了教宗為當天三鐘經祈禱活動準備的稿件。他首先省思了天主的慈悲和四旬期的意義，鼓勵眾人善度這段「治癒的時期」，然後教宗對「南蘇丹的局勢」表達擔憂。

「我再次沉痛地呼籲所有領導人要竭盡所能降低國內的緊張局勢。務必放下分歧，勇敢且負責任地坐在桌子前，開啟有建設性的對話。唯有如此，才能減輕親愛的南蘇丹人民的苦難，建設一個和平且穩定的未來。」

請為蘇丹啟動談判

教宗也為鄰近的蘇丹憂心忡忡，那裡的「戰爭不斷摧毀無辜的受害者」。教宗懇請保護人民，啟動談判，使武器噤聲並供應人道救援物資。

「我敦促衝突中的各方優先保護他們平民弟兄姐妹的生命；我祈願盡快啟動新一輪的談判，好能確保危機得到持久的解決之道。國際社會要加緊努力，應對可怕的人道主義災難。」

邀請眾人為和平祈禱

此外，教宗也邀請眾人不要忘記其他長期處於戰亂中的國家，以及處境危急且艱難的地方。懷著對仁慈天父的信賴之情，「讓我們繼續為和平祈禱」。教宗由此念及「飽受磨難的烏克蘭、巴勒斯坦、以色列、黎巴嫩、剛果民主共和國和緬甸」，後者「也因地震而受很多的苦」。

塔吉克斯坦與吉爾吉斯斯坦之間極好的外交成果

放眼全人類，教宗也提到近期一些「積極正面的事實」，例如「關於塔吉克斯坦與吉爾吉斯斯坦邊界劃分的協議獲得批准」。教宗稱之為「極好的外交成果」，並期勉「兩國繼續這條道路」。教宗呼求聖母瑪利亞、仁慈的母親「幫助人類大家庭和平地彼此修和」。

四旬期是治癒的時期

在三鐘經的稿件中，教宗講解了浪子回頭的比喻（路十五1-3、11-32）。耶穌說，一個父親有兩個兒子：小兒子離家後窮困潦倒，他回家時父親歡喜地款待了他；「聽話」的大兒子因此生氣不肯進門。

教宗指出，這個比喻「彰顯了天主的心腸：祂總是慈悲地善待所有的人；祂醫治我們的創傷，讓我們能以弟兄姊妹相待、彼此相愛」。

接著，教宗談及目前的四旬期，勉勵眾人善度禧年內的四旬期，視之為「治癒的時期」。他說：「我也是如此，在身心靈上體驗到治癒。因此，我由衷感謝所有如同救主耶穌那樣，以話語、以知識、以關愛、以祈禱，為近人做個治癒器皿的人。」

隨後，教宗將目光放在所有人身上，祝願人人都活出在救主耶穌內的手足情誼。「脆弱和疾病是我們大家共同的經驗；然而，更進一步來說，在基督賜給我們的救恩內，我們彼此互為弟兄姊妹。」

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2025 Mar 31, 08:46

《三鐘經》是紀念天主降生成人無限奧跡的經文，每日誦念三遍，即清晨六點，中午十二點和晚上六點聖堂敲響鐘聲的時刻，因此在中文語境中被稱為三鐘經。而三鐘經的拉丁文名為Angelus，取自第一句“上主的天使向瑪利亞報喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一個單詞。《三鐘經》由三條論及耶穌基督降生成人奧跡的短句和三遍《聖母經》組成。在每個主日和重大瞻禮，教宗都會從梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領聖伯多祿廣場上的信眾一同誦念此經文。念經前，教宗會發表簡短的講話，講解當天的讀經；之後，教宗會問候廣場上的朝聖者。從復活節到聖神降臨節，《三鐘經》由《天皇后喜樂經》代替。後者是一篇紀念耶穌基督復活的經文，以三遍《光榮頌》為結尾。

最新的三鐘經/天皇后喜樂經

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與教宗一起祈禱

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三鐘經

啟：主的天使向瑪利亞報告。
應：她因聖神受孕。
（聖母經一遍）

啟：我是主的婢女。
應：請照祢的話在我身上成就。
（聖母經一遍）

啟：天主聖子降生成人。
應：居住在我們中間。
（聖母經一遍）

啟：天主聖母請為我們祈求。
應：使我們堪當承受基督的恩許。

啟：請大家祈禱：
應：天主求祢把祢的聖寵注入我們心中，我們既因天使的預報，得知祢的聖子降生成人，亦願賴祂的苦難及祂的十字聖架，獲享復活的光榮。因我們的主基督。阿們。

願光榮歸於父、及子、及聖神；起初如何，今日亦然，直到永遠。（三遍）

教宗或宗座降福禮

啟：願主與你們同在。
應：也與你的心靈同在。

啟：願上主的聖名受頌揚。
應：從現在直到永遠。

啟：上主的聖名是我們的助佑。
應：因祂創造了天地。

啟：願全能的天主，聖父，聖子，聖神降福你們。
應：阿們。