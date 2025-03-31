教宗：請為南蘇丹的和平坐上談判桌

聖座新聞室發布教宗方濟各為3月30日主日三鐘經祈禱活動準備的講稿。教宗呼籲南蘇丹的衝突各方努力維持穩定，並邀請國際社會提供援助，以應對鄰近蘇丹的嚴重人道主義災難。教宗為處於戰爭中的各國祈禱，特別念及「也因地震而受很多苦的」緬甸。四旬期是「治癒」的時期，教宗稱他也正在經歷身心靈的治癒。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各始終牽掛著國際時事，尤其是因戰爭和敵意而遭撕裂的國家。3月30日主日，聖座新聞室公布了教宗為當天三鐘經祈禱活動準備的稿件。他首先省思了天主的慈悲和四旬期的意義，鼓勵眾人善度這段「治癒的時期」，然後教宗對「南蘇丹的局勢」表達擔憂。

「我再次沉痛地呼籲所有領導人要竭盡所能降低國內的緊張局勢。務必放下分歧，勇敢且負責任地坐在桌子前，開啟有建設性的對話。唯有如此，才能減輕親愛的南蘇丹人民的苦難，建設一個和平且穩定的未來。」

請為蘇丹啟動談判

教宗也為鄰近的蘇丹憂心忡忡，那裡的「戰爭不斷摧毀無辜的受害者」。教宗懇請保護人民，啟動談判，使武器噤聲並供應人道救援物資。

「我敦促衝突中的各方優先保護他們平民弟兄姐妹的生命；我祈願盡快啟動新一輪的談判，好能確保危機得到持久的解決之道。國際社會要加緊努力，應對可怕的人道主義災難。」

邀請眾人為和平祈禱

此外，教宗也邀請眾人不要忘記其他長期處於戰亂中的國家，以及處境危急且艱難的地方。懷著對仁慈天父的信賴之情，「讓我們繼續為和平祈禱」。教宗由此念及「飽受磨難的烏克蘭、巴勒斯坦、以色列、黎巴嫩、剛果民主共和國和緬甸」，後者「也因地震而受很多的苦」。

塔吉克斯坦與吉爾吉斯斯坦之間極好的外交成果

放眼全人類，教宗也提到近期一些「積極正面的事實」，例如「關於塔吉克斯坦與吉爾吉斯斯坦邊界劃分的協議獲得批准」。教宗稱之為「極好的外交成果」，並期勉「兩國繼續這條道路」。教宗呼求聖母瑪利亞、仁慈的母親「幫助人類大家庭和平地彼此修和」。

四旬期是治癒的時期

在三鐘經的稿件中，教宗講解了浪子回頭的比喻（路十五1-3、11-32）。耶穌說，一個父親有兩個兒子：小兒子離家後窮困潦倒，他回家時父親歡喜地款待了他；「聽話」的大兒子因此生氣不肯進門。

教宗指出，這個比喻「彰顯了天主的心腸：祂總是慈悲地善待所有的人；祂醫治我們的創傷，讓我們能以弟兄姊妹相待、彼此相愛」。

接著，教宗談及目前的四旬期，勉勵眾人善度禧年內的四旬期，視之為「治癒的時期」。他說：「我也是如此，在身心靈上體驗到治癒。因此，我由衷感謝所有如同救主耶穌那樣，以話語、以知識、以關愛、以祈禱，為近人做個治癒器皿的人。」

隨後，教宗將目光放在所有人身上，祝願人人都活出在救主耶穌內的手足情誼。「脆弱和疾病是我們大家共同的經驗；然而，更進一步來說，在基督賜給我們的救恩內，我們彼此互為弟兄姊妹。」

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html