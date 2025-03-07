教宗為羅馬住房緊急基金捐贈一百萬歐元

數週前，教宗在傑梅利醫院住院前，向薩爾代利神父基金捐款，以改建羅馬原本的一棟聖職人員住宅。這些空間將改造成20套公寓給有需要的人居住。

（梵蒂岡新聞網）前幾週，教宗方濟各在羅馬傑梅利綜合醫院住院前，為“薩爾代利（Roberto Sardelli）神父住房緊急基金”提供捐款。教宗捐贈了一百萬歐元，用於改建羅馬原本的一棟聖職人員住宅，其空間將被改造成20套公寓，給需要者居住。

這一消息於元月30日、在聖波利卡浦堂區紀念薩爾代利神父時就已宣布，但當時並未透露聖父教宗捐款的具體數額。數日前，教宗羅馬教區代理主教雷納樞機在給羅馬教區司鐸的一封信函中公布了捐款數額。

雷納樞機在一份聲明中寫道，“2025年6月23日至27日，我們將舉行禧年的修生、主教和司鐸慶典，為做好靈性上的準備，應考慮以羅馬教會的身份提供一個愛德和望德的具體標記”。

去年10月，教宗方濟各在拉特朗聖若望大殿與羅馬教區大會與會者舉行會晤。雷納樞機指出，“在討論的各項議題中，浮現出住房緊急問題。作為教會，我們已將這問題提請有關當局注意。如果我們發出了聲音，我認為做出先知性的舉動很重要，這能使我們所說的話更具可信度”。

樞機繼續寫說，“為此，在與司鐸諮議會進行廣泛和深入的對話後，構思了這個‘希望的標記’，即：為薩爾代利神父基金提供專項捐款，以幫助那些缺乏必要擔保來獲得租屋合同的家庭，或者無力支付不斷上漲的租金的家庭”。因此，雷納樞機邀請聖職人員將“一個月的生活津貼或其中一部分捐獻出來”。

樞機最後寫道，“我希望，我們的這個選擇能觸動很多人的心。願羅馬教會能促使更多人支持薩爾代利基金，並具體解決我們城市的住房緊急情況”。

薩爾代利神父是羅馬教區的一位司鐸，生前熱心關懷無家可歸者。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html