教宗病情好轉跡象穩固，醫生解除不良預後的可能性

教宗對治療的反應良好，接下來幾天還需要繼續在醫院接受治療。教宗通過視頻連線參加了聖座避靜活動。

（梵蒂岡新聞網）聖座新聞室3月10日晚上發布有關教宗健康狀況的最新消息。「前幾天出現的好轉跡象進一步得到鞏固，例如血液檢查、臨床症狀的客觀情況，以及對藥物治療的良好反應都予以證實。為此，醫生今天決定解除疾病不良預後的可能性」。

「然而，有鑒於臨床症狀的複雜性，以及住院時出現的嚴重感染情況，接下來幾天還需要繼續在醫院接受藥物治療」。此外，10日上午，「聖父教宗通過連線參加了在保祿六世大廳舉行的避靜活動，然後他領了聖體，到私人病房的小聖堂祈禱片刻」。同一天下午，他再次通過視頻連線參加聖座部會首長的避靜活動。他一整天「有時祈禱、有時休息」。

教宗方濟各自2月14日起在羅馬傑梅利綜合醫院住院接受治療。3月10日晚上的公告呈現出希望的徵兆，但無論如何都要謹慎且小心以對，因為即使教宗眼下沒有危險，可是他的肺炎還沒痊癒，而且臨床症狀依然複雜。

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