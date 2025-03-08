聖灰禮儀：處在世界有毒的塵土中，聖灰提醒我們是誰

3月5日普世教會進入四旬期，聖座聖赦院院長德多納蒂斯樞機代替教宗主持了當天的聖灰禮儀。教宗的講道稿指出，四旬期“是一個喚起希望，讓我們重新審視自己生活的”時期。

(梵蒂岡新聞網) 一年一度的四旬期，在今年於3月5日展開。當天下午4點半，聖座聖赦院院長、教宗的代表德多納蒂斯（Angelo De Donatis）樞機從阿文蒂諾山丘聖安瑟爾莫堂出發，進行懺悔遊行至聖女薩比娜大殿。參加禮儀的有羅馬的樞機、總主教、主教、聖安瑟爾默堂的本篤會會士，以及聖女薩比娜大殿的道明會會士和一些信徒。遊行結束後，德多納蒂斯樞機在聖女薩比娜大殿主持彌撒，並舉行降福和施放聖灰的禮儀。

脆弱的經驗

德多納蒂斯在彌撒中，宣讀了教宗已經準備好的講道稿。教宗的講道圍繞著脆弱與希望而展開，這兩個關鍵詞伴隨四旬期走向逾越節的旅程。聖灰禮儀提醒我們認識今日的我及未來的走向。低首領受聖灰的儀式，是審視自己內心深處的邀請。教宗強調：“聖灰禮儀幫助我們謹記生命的脆弱與渺小：我們原是塵土、由塵土受造、終將歸於塵土！”生命只不過是一縷氣息。

教宗指出：“脆弱的經歷尤其教訓我們，在疲憊中、面對必須該面對的弱點、內心的恐懼、煎熬的失敗、夢想的破滅，以及看到我們所擁有的一切如此轉瞬即逝時，我們深刻地感受到生命的脆弱。” 疾病也讓我們切身感受到脆弱，就像貧困和痛苦一樣，“它們有時會突如其來地降臨到我們和我們的家庭中”。

有毒的微塵

接著，教宗提醒我們警惕那些污染世界的“微塵”：即是意識形態的對立、強權邏輯、主張排斥他人的舊身份意識形態的回歸、地球資源的掠奪、各種形式的暴力以及種族之間的戰爭。這些都是“有毒的塵埃”，瀰漫在人世間，阻礙和平共處，同時讓我們內心的忐忑不安和對未來的恐懼日益加劇。

在這個崇尚表象的社會裡，脆弱觸動我們想起常我們刻意回避的死亡，然而，死亡“卻是一个我们不容置疑、必须直面的现实”。教宗表示：“儘管我們戴上面具，精心設計各種手段來轉移注意力，聖灰禮儀仍提醒我們是誰。這對我們有益。它讓我們重新審視自己，除掉我們的自戀，讓我們回歸到現實中，變得謙卑，並願意彼此接納：我們中沒有誰是天主，我們都在旅途中。”

天主眼中珍貴的“塵土”

我們既要低頭省察自身，也要抬頭仰望那位從死亡深淵中復活的主，祂將我們從罪惡與死亡的塵埃中提拔，使我們獲享永恆生命的光榮。這正是四旬期賦予我們的希望。教宗強調，“如果沒有這份希望，我們就只能被動地承受人性脆弱的限度，活在憂傷與絕望之中”。但重要的是，我們應始終銘記，在天主的眼中，我們雖是塵土，卻是珍貴的，終將獲得永生。

在世界上成為希望的標記

隨後，教宗敦促要將耶穌重新置入我們生活的中心，因為今日我所擁有的一切“像被風吹散的塵土般脆弱和易逝，最終卻會被復活的希望所照亮”。倘若將生命定向於基督，便會使人“成為世界上希望的標記”。

最後，教宗強調，施舍提醒我們“走出自我，分享彼此的需要”。在祈禱中，我們學習並發現自己需要天主，或如馬里坦(Jacques Maritain)所說，我們是天國的乞丐；從守齋禁食中我們學習“饑渴於愛與真理，只有天主的愛和彼此間的愛才能真正滿足我們，使我們對更美好的未來充滿希望”。

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