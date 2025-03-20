意大利總統：教宗在12年牧職中堅定不移地為全人類服務

在紀念教宗方濟各就職12週年之際，意大利總統馬塔雷拉寄發賀函給教宗，強調了在這些年中，他不僅為教會，也為全人類服務。

（梵蒂岡新聞網）全體意大利人民向教宗方濟各表示感謝和“親切的關懷”，祝願他“早日康復”。意大利總統馬塔雷拉在紀念教宗就職12週年的機會上向他寄發賀函時如此表示。在賀函中，馬塔雷拉總統向正在醫院治療的教宗表達感激之情，感謝教宗“在這12年中，為福音價值作出信實具體的見證，不僅為天主教會，也為全人類堅定不移地服務”。

具體來說，“《祂愛了我們》通諭給世人提供了一個光輝的典範，他邀請每位善心的男女超越個人利益，認識到自己與他人的關係，源自人類兄弟情誼的紐帶不受地理位置的遠近或文化關係的限制”。

隨後，馬塔雷拉總統提到教宗重視全球多邊會議的重要性，在宗座牧職訓導的“高度”對其進行前所未有的反思。比如，在聯合國氣候變化公約締約方會議、意大利主持的七國集團峰會，以及二十國集團峰會等這些所有的場合中，教宗“強烈呼籲人們重新發現希望，摒棄暴力和濫用職權的邏輯”。意大利總統也強調，如今，教宗的聲音比以往任何時候都更加有必要。

此外，馬塔雷拉總統在賀函中也提到在禧年開始之際，教宗於2024年12月26日在羅馬雷比比亞監獄開啟聖門，以及決定在未來的數月內冊封阿庫蒂斯（Carlo Acutis）和弗拉薩蒂（Pier Giorgio Frassati）為聖人，他們“深受人們的愛戴，更為年輕人所愛戴”。教宗的這個決定“在我們的同胞中激發了對羅馬主教的由衷感謝，我們都感受到他對意大利的特別關愛”。

最後，意大利總統向教宗的宗座牧職獻上誠摯的祝福，並衷心祝願教宗早日康復。

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