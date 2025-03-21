教宗：跟隨天主的人，不能無視受傷和被排斥兄弟的呼聲

教宗特別邀請青年信賴天主，因為祂“絕不令人失望”。教宗指出：“對弱小者和貧困者的不公、自私享樂的冷漠、戰爭的暴力，威脅著人們心中對美好生活的嚮往。然而，上主不會讓人陷於不安，而是願意在每個人心中喚起被愛的意識。”

(梵蒂岡新聞網)教宗方濟各為5月11日舉行的第62屆世界聖召祈禱日發表文告，主題為“希望的朝聖者——生命恩典”。文告簽署日期為3月19日，發自羅馬傑梅利綜合醫院。慷慨奉獻生命——文告一開始便提出這一核心思想。文告通篇鼓勵人們滿懷希望地去回應內心所感受到的召叫。教宗強調，教會內的每一種聖召——無論是平信徒聖召、聖秩聖召，還是奉獻生活——都是天主對世界懷抱希望的標記。

天主絕不令人失望，不會棄之不顧

面對當代年輕人對未來的迷茫，教宗指出，最應持有的態度是信賴天主聖意，因為“天主絕不令人失望”。

“許多年輕人常因就業前景的不確定性而感到迷惘，更深層次的則是身份認同的危機，即關於生命意義和價值觀的迷失，而數字世界的混亂使這一困境更加難以穿越。對弱小者和貧困者的不公、自私享樂的冷漠、戰爭的暴力，威脅著他們心中對美好生活的嚮往。然而，上主深知人心，祂並不會讓人陷於不安，相反，祂願意在每個人心中喚起被愛、被召叫和被派遣的意識，成為希望的朝聖者。”

需要睿智的嚮導和適合的空間

接納、分辨和陪伴聖召之路——這是教宗指出的牧靈核心。我們必須在聖神的助佑下傾注更多精力，並意識到自己是共同參與者。教宗邀請大家去瞭解青年聖人和真福的生活，他們“在與活生生的耶穌的關係中，將自己的聖召作為通往圓滿幸福的道路”。

“我們需要成為善於傾聽、以尊重的態度接納年輕人的人，成為他們可信賴的睿智嚮導，隨時準備幫助他們，並敏銳地察覺天主在他們旅途中的標記。因此，我鼓勵大家在生活的各個領域和人類活動中促進對基督徒聖召的關注，鼓勵每個人在靈性上向天主的聲音開放。為此，教育和牧靈工作中應當包含適合聖召陪伴空間，這一點至關重要。”

每種聖召都是對安慰需要的回應

教宗方濟各再次強調，“祈禱靜默對於分辨聖召，不可或缺”。最重要的是，將每一種聖召視為“自由而有意識地”回應服務，而非自我肯定。在這一視角下，聖召應在團體的幫助下被發現。事實上，聖召絕不是封閉於個人內心的寶貝，而是在充滿信德、愛德與望德的團體中成長並鞏固的，正如伯多祿繼承人所強調的那樣。

“凡是傾聽天主召叫的人，不能無視那些被排斥、受傷和被遺的棄兄弟姐妹的呼聲。每一種聖召都開啓了一項使命，那就是在最需要光明和安慰的地方成為基督的臨在。尤其是平信徒，他們蒙召透過社會和職業的奉獻，成為天國的‘鹽、光和酵母’。”

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html