耶穌聖嬰兒童醫院的病童向教宗獻上祝福與繪畫

耶穌聖嬰兒童醫院的病童發揮創意，向住院的教宗方濟各獻上祝福：「我們為你祈禱，願你的住院時光好受一點。」

（梵蒂岡新聞網）「親愛的教宗，我建議你讀很多書。」耶穌聖嬰醫院的病童歐金尼奧（Eugenio）向教宗方濟各提出了這項建議。艾力克斯（Alex）則寫道：「親愛的教宗，我建議你讓人送你一台遊戲機。」自從教宗方濟各於2月14日起在羅馬傑梅利綜合醫院住院以來，耶穌聖嬰兒童醫院的病童們紛紛向教宗獻上祝福，他們繪製了多張圖畫，寫上打發住院時光的「建議」送給教宗。

耶穌聖嬰兒童醫院總院區位在梵蒂岡附近的賈尼科洛山，病童們能從病房看見聖伯多祿大殿的圓頂。名叫茱莉亞（Giulia）的小女孩寫道：「親愛的方濟各，你來我們醫院住院吧！看，這裡的風景多美，也看得到你家！」茱莉亞畫了一扇能眺望梵蒂岡大殿的窗，窗外豔陽高照。

孩童們不僅給教宗提意見，也有許多人祝他早日康復。一對母子寫說：「親愛的教宗方濟各，我們為你祈禱，願你的住院時光好受一點。」另外，還有病童們集體創作寫詩，為教宗加油打氣。

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