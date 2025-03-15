寫給教宗的信從世界各地寄來：每天增加150公斤的信件量

自教宗方濟各住進羅馬傑梅利醫院後，寫給教宗的信函急遽增加。這些來自世界各地的信件常常附有插畫。

（梵蒂岡新聞網）“親愛的教宗，我給你寫信。”自教宗方濟各住院以來，寫給他的信函越來越多，每週通常都會收到來自世界各地大量的郵件。意大利郵局在一份聲明中解釋道，“每天增加的郵件重量會多達150公斤”。但這些附有插畫的信件在送到收信人手中之前，需要先經過檢查和分揀過程。

在菲烏米奇諾分類中心進行初步分揀後，每天發往聖座的大量郵件都要接受安全檢查，並使用計算機系統，通過機器來紀錄和稱重量。隨後，“教宗的郵件”會發往羅馬北區的分發中心，這一區也覆蓋傑梅利綜合醫院區域。在這裡再次對信件進行分揀和分類，並將其放進所謂的“重要客戶”的箱子裡，其中包括教宗目前住的綜合醫院。

這些天來，給教宗的訊息格外多。分發中心負責人迪托馬索（Andrea Di Tommaso）講述說：“在這關鍵時刻，看到這麼多寫給聖父教宗的信件從世界各地寄來，真是令人感動。這是關懷和參與的美好標記。”

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