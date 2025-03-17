足球明星紛紛發表信息，向教宗獻上最誠摯的祝願
（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各，“此刻，我在這裡祝願您更有力量，以深切的愛慕給您一個大大的擁抱並為您祈禱，願天主與您同在”，巴西足球運動員內馬爾（Neymar）如此說道。“親愛的教宗，我是伊萬·拉基蒂奇（Ivan Rakitic），我要祝願您有極大的勇氣和力量，因為您知道，在這場戰鬥中，您並不孤單。”拉基蒂奇是來自克羅地亞的足球運動員。
教宗方濟各自2月14日以來一直在羅馬的傑梅利綜合醫院住院治療，足球明星們在這段時間裡紛紛發表祝願的話語，表達對教宗的支持和祈禱，上面的話語是Instagram 上“我們為和平踢球”（We Play for Peace）帳號中錄製的眾多視頻信息中的兩段話。“我們為和平踢球”是一項支持宗座國際組織“相遇學校”（Scholas Occurrentes ）的跨宗教的體育友愛活動，在此活動中，足球明星們共同推動和平的價值觀和兄弟情誼。
在發給教宗的信息中，也包括了教宗喜愛的阿根廷球隊聖洛倫索俱樂部送來的問候，球隊隊長穆尼亞因 (Iker Muniain)說道：“親愛的教宗方濟各，從這裡，您的家鄉，您的主隊，您喜愛的聖洛倫索俱樂部，我們有力地擁抱您。我們祝願您早日康復，並期待您儘快回來”。此外，眾多運動員和知名人士也加入了祝願教宗康復的行列，包括阿根廷足協主席克勞迪奧·塔皮亞（Claudio Tapia）等。
“我們為和平踢球”活動已經舉-辦過三屆，分別是在2014年，2016年和2022年，共有超過150名運動員參與。這一活動為“相遇學校”組織的各種項目提供支持。
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