足球明星紛紛發表信息，向教宗獻上最誠摯的祝願

教宗方濟各自2月14日以來一直在傑梅利綜合醫院住院治療，內馬爾、拉基蒂奇等一眾足球運動員在這些天里向教宗表達了他們的愛慕之情。運動員們錄製的視頻祝願信息發布在Instagram 中“我們為和平踢球” 的帳號上。“我們為和平踢球”是一個支持宗座國際組織“相遇學校”項目的體育友愛活動。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各，“此刻，我在這裡祝願您更有力量，以深切的愛慕給您一個大大的擁抱並為您祈禱，願天主與您同在”，巴西足球運動員內馬爾（Neymar）如此說道。“親愛的教宗，我是伊萬·拉基蒂奇（Ivan Rakitic），我要祝願您有極大的勇氣和力量，因為您知道，在這場戰鬥中，您並不孤單。”拉基蒂奇是來自克羅地亞的足球運動員。

教宗方濟各自2月14日以來一直在羅馬的傑梅利綜合醫院住院治療，足球明星們在這段時間裡紛紛發表祝願的話語，表達對教宗的支持和祈禱，上面的話語是Instagram 上“我們為和平踢球”（We Play for Peace）帳號中錄製的眾多視頻信息中的兩段話。“我們為和平踢球”是一項支持宗座國際組織“相遇學校”（Scholas Occurrentes ）的跨宗教的體育友愛活動，在此活動中，足球明星們共同推動和平的價值觀和兄弟情誼。

在發給教宗的信息中，也包括了教宗喜愛的阿根廷球隊聖洛倫索俱樂部送來的問候，球隊隊長穆尼亞因 (Iker Muniain)說道：“親愛的教宗方濟各，從這裡，您的家鄉，您的主隊，您喜愛的聖洛倫索俱樂部，我們有力地擁抱您。我們祝願您早日康復，並期待您儘快回來”。此外，眾多運動員和知名人士也加入了祝願教宗康復的行列，包括阿根廷足協主席克勞迪奧·塔皮亞（Claudio Tapia）等。

“我們為和平踢球”活動已經舉-辦過三屆，分別是在2014年，2016年和2022年，共有超過150名運動員參與。這一活動為“相遇學校”組織的各種項目提供支持。

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