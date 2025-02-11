教宗：“耶穌不會棄我們於苦難之中”

普世教會於今年2月11日慶祝第33屆世界病人日。值此之際，教宗在社媒平臺“X”上發布了兩則推文，強調人們即便是患病時，也能切身體會到天主的關懷和憐憫。

（梵蒂岡新聞網）“耶穌通過祂的慈悲聖愛，讓人即便在病痛中，無論多麼痛苦和難以理解，也能抓住與天主相遇的機會”。教宗方濟各於2月10日在他的“X”帳號上如此寫道。他在第二篇推文中補充道：“在患病時，一方面，我們全然感受到自身的脆弱，另一方面，我們將體會到天主的關懷和憐憫，祂在耶穌內分擔著我們的苦難。祂不會拋棄我們”。

照顧病患的人是“希望的天使”

普世教會於今年2月11日露德聖母瞻禮慶祝第33屆世界病人日。為此，教宗於1月底頒布了主題為“‘望德不叫人蒙羞’（羅五5），並在考驗中使我們堅強”的文告，它明顯照應了禧年的主題。羅馬主教在文告中闡明，病人和醫生，護士和家庭，朋友和神父，修士和修女，他們都是“希望的天使”和“天主的使者”。他們隨處可見：即在家庭、門診、療養院和醫院中。

教宗繼續寫道：“你們共同的旅程是給每一個人的標記，一曲人類尊嚴的讚美、希望之歌”，他同時強調了援助受苦者工作的三個特點：首先是彼此相遇，當人們在脆弱時刻體會到天主的關懷與憐憫時，相遇便發生了；其次是賜予恩典，即來自基督的希望，“尤其是在苦難中”，它開啟了“每一道微光，幫助我們克服人生的考驗與障礙”。最後是“彼此分享”，它體現在“一位護士輕柔的微笑、一位病人的感激與信任，一位醫生或是一位志工關切的面容，或是一位配偶、兒女、孫子、孫女”。

教宗總結道，這一切都是“值得珍惜的光輝”，“縱然是身處於考驗的黑暗中，這些光輝帶給了我們力量，同時在愛與親近中，教導我們生命更深層的意義”。

2026年世界病人日慶典將在秘魯舉行

由於禧年，教宗將三年一度的世界病人日慶典順延至2026年2月11日，並將在秘魯阿雷基帕的查皮（Chapi, di Arequipa）聖母朝聖地舉辦。同時，聖座福音傳播部世界福傳基本問題部門的公告指出，今年將慶祝兩項特殊的禧年主題活動：4月5日至6日的禧年病人和醫療衛生界活動，以及4月28日至29日的禧年殘疾人慶典。

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