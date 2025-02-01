教宗談婚姻無效案：尋求真相者的痛苦與希望向我們提出質問

在羅馬聖輪法院開啟司法年的機會上，教宗方濟各接見法院成員，強調他十年前啟動的程序改革裡的幾大重點。他指出，對婚姻不幸的人來說，「核實婚姻的有效性是個重要機會」。

（梵蒂岡新聞網）在聖座羅馬聖輪法院開啟司法年之際，教宗方濟各於元月31日在梵蒂岡宗座大樓克萊孟廳接見了法院成員。教宗強調在訴請婚姻無效的案件中，程序務必更快速、更簡單，以免由於「司法判決的延宕」導致「疑惑的烏雲長期重壓在那些等待釐清自身狀況的信友心中」。

簡易程序不對真理和正義有偏見

教宗方濟各指出，誠如本篤十六世教宗2006年對聖輪法院的囑咐，宣判婚姻無效的程序目的不是要「無謂地讓信友的生活變得複雜，或者加劇其紛爭，卻只是為真理服務」。保祿六世教宗也澄清過這個概念。他於1975年頒布《婚姻案件》（Causas matrimoniales）手諭加以改革，並闡明其宗旨是讓婚姻案件的處理「更簡易，從而增加其牧靈性，同時不對真理和正義的標準有偏見」。

教宗方濟各解釋道，很多信友試圖釐清自身的狀況，因為這關乎「他們圓滿參與聖事生活的機會」，這些信友的「痛苦和希望對我們發出質問」。「對於很多婚姻不幸福的人來說，核實婚姻的有效性是個機會，而這些人應當得到幫助，好能盡量以最簡便的方式走這條路」。

教區主教的職責

適逢關於婚姻無效程序改革的十週年，教宗談論了《主耶穌溫和的審判者》（Mitis Iudex Dominus Iesus）和《溫良與慈悲的耶穌》（Mitis et Misericors Iesus）這兩道手諭，以及改革的精神。教宗表明，相關規則的修訂是2014年世界主教會議提出的請求。

教宗重申，教區主教位於「改革的中心」。教區主教必須「在教區內實行正義」，予以保障和監督，同時在婚姻明顯無效時，教區主教是有決策權的審判者，因此有機會走「簡易程序」。

家庭反映出天主聖三的愛的共融

教宗最後表明，「家庭鮮活地反映出天主聖三這個愛的共融」，因此「程序中的每個要角都要懷著虔敬之心接近夫妻和家庭的現況」。

「在婚姻中結合的夫婦領受了不可拆散的恩典。此目標既不是靠他們的努力達成的，也不對他們的自由施加限制，卻是天主的許諾。因著天主的忠信，人類才有可能保持忠貞。」

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