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Pope Francis meets with the Executive Committee of the II International Congress of Confraternities and Popular Piety at Casa Santa Marta Pope Francis meets with the Executive Committee of the II International Congress of Confraternities and Popular Piety at Casa Santa Marta   (Vatican Media)
教宗
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教宗：尊重、溫情和照顧能給予每個人尊嚴

教宗在聖瑪爾大之家接見第二屆“善會和民眾熱心敬禮”國際大會執行委員會成員。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各2月8日在梵蒂岡聖瑪爾大之家接見了“善會和民眾熱心敬禮”國際大會執行委員會成員，他們前來羅馬朝聖慶祝禧年。該國際大會於去年12月在西班牙的塞維利亞舉行。教宗在會見中強調要為愛天主而“瘋狂”，以及努力將每個人的尊嚴置於核心位置。

教宗希望，在每個環境中都能聽到愛德的迴響，正是愛德激勵眾善會的工作。“在這次活動結束時，如果能夠首先在家庭中聽到這些迴響，那對我們大有裨益。無論是在掌管你們家庭的善會主保像前，或是在你們堂區或聖殿的聖體龕前，還是在病人床前或者陪伴長者時，但願都能聽到震耳欲聾、甚至催人淚下的靜默祈禱，因為它發自內心。”

善會實踐的其中一個“默默行愛德”的成果是開設接待之家，為無家可歸者提供住所。教宗提到《祂愛了我們》通諭，說，“願在這工作中，能一直聽到愛的心跳聲。通過這個家中的‘尊重、溫情和照顧’，我們確保社會和那些得到接納的人，能再次認識到每個人所擁有的獨特尊嚴。”（參閱：《祂愛了我們》通諭，169號）

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2025 Feb 10, 11:21

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