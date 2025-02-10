教宗：尊重、溫情和照顧能給予每個人尊嚴

教宗在聖瑪爾大之家接見第二屆“善會和民眾熱心敬禮”國際大會執行委員會成員。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各2月8日在梵蒂岡聖瑪爾大之家接見了“善會和民眾熱心敬禮”國際大會執行委員會成員，他們前來羅馬朝聖慶祝禧年。該國際大會於去年12月在西班牙的塞維利亞舉行。教宗在會見中強調要為愛天主而“瘋狂”，以及努力將每個人的尊嚴置於核心位置。

教宗希望，在每個環境中都能聽到愛德的迴響，正是愛德激勵眾善會的工作。“在這次活動結束時，如果能夠首先在家庭中聽到這些迴響，那對我們大有裨益。無論是在掌管你們家庭的善會主保像前，或是在你們堂區或聖殿的聖體龕前，還是在病人床前或者陪伴長者時，但願都能聽到震耳欲聾、甚至催人淚下的靜默祈禱，因為它發自內心。”

善會實踐的其中一個“默默行愛德”的成果是開設接待之家，為無家可歸者提供住所。教宗提到《祂愛了我們》通諭，說，“願在這工作中，能一直聽到愛的心跳聲。通過這個家中的‘尊重、溫情和照顧’，我們確保社會和那些得到接納的人，能再次認識到每個人所擁有的獨特尊嚴。”（參閱：《祂愛了我們》通諭，169號）

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