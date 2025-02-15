教宗接見斯洛伐克總理菲佐

斯洛伐克總理及一個代表團在聖瑪爾大之家蒙教宗方濟各接見。在國務院進行的會談中，聖座與斯洛伐克雙方談到在烏克蘭的“持續不穩定”及“和平前景”、在以色列和巴勒斯坦“脆弱的停火”，以及在加沙的人道緊急情況。

（梵蒂岡新聞網）斯洛伐克共和國總理菲佐（Robert Fico）2月14日上午在聖瑪爾大之家蒙教宗方濟各接見。教宗這幾天因感染支氣管炎，他的活動繼續在聖瑪爾大之家舉行。一個6人代表團與菲佐總理同行，其中包括總理83歲的母親。菲佐總理在前一天的社交帳號上告知這個消息。

晉見教宗後，斯洛伐克總理來到聖座國務院會晤帕羅林國務卿樞機，聖座國務院與各國及國際組織關係部門副秘書長瓦霍夫斯基（Mirosław Wachowski）蒙席在場陪同。聖座新聞室公告指出，“在親切的交談中，雙方對彼此間穩固的關係，以及不斷為促進社會團結作出的共同努力表示讚賞。於是，雙方又將關注的焦點放在有關人的問題、家庭和教育的議題上”。

公告繼續表示，“雙方也深入討論了國際時局，尤其是關於在烏克蘭持續的不穩定及和平前景、在以色列和巴勒斯坦脆弱的停火，以及在加沙嚴重的人道緊急情況”。

在與教宗的談話結束時，依照慣例，教宗贈送給菲佐總理一件題為“溫柔與愛”的陶土作品，以及幾份教宗文件。菲佐總理則以一件刻有聖濟利祿和聖美多弟像的青銅作品，以及斯洛伐克藝術家的一幅護守天使木版畫作為回禮。

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