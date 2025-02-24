教宗：烏克蘭戰爭三週年是“人類痛苦和恥辱的紀念日”

教宗自本月14日起在羅馬傑梅利醫院住院治療，聖座新聞室公布了教宗為23日主日三鐘經準備的講稿。在烏克蘭戰爭於24日滿3週年的機會上，教宗在講稿中再次表達了他對“飽受磨難的烏克蘭”的關懷之情，並為其他處於戰爭中的國家祈禱。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各目前正在羅馬傑梅利醫院接受治療，聖座新聞室公布了他為23日主日三鐘經準備的講稿。他在講稿中，再次向所有照護他的醫療人員表示感謝。

教宗說：“就我而言，我懷著信心繼續在傑梅利綜合醫院住院，進行必要的治療；休息也是治療的一部分！我由衷感謝這醫院的醫生和醫療人員對我表達的關心，以及他們服務病患的奉獻精神。”

在許多關懷中，教宗特別提及孩子們對他表達的關懷之情。“在這些天中，我收到很多溫馨的訊息，孩子們的來信和圖畫給我留下了特別深刻的印象。我收到了來自全世界的關懷和安慰的祈禱，並對此表示感謝！我將所有人託付於聖母瑪利亞的轉禱，也請你們為我祈禱。”

教宗問候了執事候選人和所有這幾天在梵蒂岡參加“禧年執事慶典”的人。他說：“親愛的執事弟兄們，你們致力宣講聖言和為愛德服務；你們在教會中以言行履行你們的職責，將天主的愛和慈悲帶給所有人。我敦促你們以喜悅之情繼續你們的使徒工作，就如今天福音向我們提出的建議那樣，成為愛的標記。這愛擁抱所有人、將惡轉化為善並創造一個友愛的世界。你們不要害怕為愛冒險。”

此外，教宗籲請信眾為處於戰爭中的國家祈求和平，也特別念及烏克蘭。他指出：“明天是對烏克蘭發動大規模戰爭滿3週年的日子：對全人類來說，這是個痛苦和恥辱的紀念日！我再次向飽受磨難的烏克蘭人民表達關懷之情時，也邀請你們記得所有武裝衝突的受害者，並為巴勒斯坦、以色列和全中東，以及緬甸、基伍和蘇丹祈求和平的恩典。”

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