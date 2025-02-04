教宗：沒有什麼比孩童的生命更寶貴

教宗方濟各在梵蒂岡為世界兒童權利峰會拉開帷幕，邀請眾人聆聽兒童，抵拒戰爭、暴力、不義和丟棄文化。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各2月3日為世界兒童權利峰會的開幕在梵蒂岡宗座大樓克萊孟廳發表了長篇講話。教宗指出，世界以其醜陋和暴力傷害了孩童，因為數據顯示出今日兒童的現況令人擔憂，我們不能轉面不顧最脆弱的人，不能不聆聽他們沉默的吶喊。

教宗說：「不幸地，近期我們幾乎每天都看到兒童死在炸彈下，淪為權勢、意識形態、民族主義利益的犧牲品。這是不可接受的。事實上，沒有什麼比孩童的生命更為寶貴。殺害孩子意味著否定未來。」

孩子們的訊息

在教宗進入峰會會場前，來自世界各地的孩童獻給教宗多張圖畫和訊息，感謝教宗聆聽他們的困惑並對他們投以信心。

隨後在講話中，教宗將目光投向「艱難的邊緣地帶，那裡的脆弱和問題不容小覷，孩子們往往深受其害」。邊緣地帶貧困、遭受戰爭打擊、沒有學校、充斥著不義和剝削。不只塵土飛揚的貧民窟是邊緣地帶，富裕國家也存在著不公義的問題。

「學校和醫療衛生服務必須考慮到那些早就經歷許多困難的孩童、焦慮或憂鬱的青年、爭強鬥勝或傷害自己的青少年。此外，依照講求效率的文化，童年和老年一樣，都是生命的『邊緣地帶』。」

殺害未來

青年「在社會上是希望的記號」。他們展望明天，卻失業、缺乏機會、夢想歸零。然而，「殺害幼小者等於是否定未來」，年幼的孩子往往受到毒品的影響，被犯罪幫派控制。

教宗也關切發達國家日漸加劇的個人主義現象，這對孩童們有害。「有時候，他們遭到那些原本應該保護、養育他們的人的虐待，甚至是打壓。」

被否定的童年有如無聲的吶喊

教宗牽掛著那些死於大海和沙漠、「在絕望旅途中喪命的孩童」。有些人因為缺乏照顧或遭受各種剝削而死亡。對國際組織而言，不公義屬於「全球道德危機」的範疇。

「這是不可接受的，我們必須拒絕對此習以為常。被否定的童年有如無聲的吶喊，譴責經濟體系的不平等、戰爭的罪行，以及醫療照護和學校教育的短缺。」

憐憫之心

教宗指出，兒童權利峰會這樣的活動是一種鞭策，有助於恢復「人心最高尚的部分，即憐憫、仁慈」。教宗透露，他與其他宗教團體的代表通常在這方面有同樣的擔憂。

接著，教宗以數據來勾勒世界上孩童的概況：約有4千萬名孩童因衝突而流離失所、大約1億名孩童居無定所、1.7億名孩童「是強迫勞動、人口販運、各種虐待和剝削的受害者」。

另一個嚴重的不義是有大約1.5億名孩童沒有合法的身份，無法上學或就醫。因此，他們變得更加脆弱，可能會落入人口販子的手中，被當成奴隸來販賣。

「讓我們想想羅興亞兒童，他們往往難以進行登記。讓我們想想在美國邊界沒有證件的孩子，在那有很多人絕望出走、帶著希望由南部往美國移動的現象中，他們首先受害。」

歷史的教訓

「不幸的是，這種壓迫孩童的歷史反覆發生。」教宗如此表示，並想起他的祖父母講述的第一次世界大戰的經歷。戰爭從他們小時候就留下了揮之不去的記憶：「黑暗、惡臭、寒冷、飢餓、骯髒、恐懼、流浪的生活、失去父母和家園、遺棄，以及各種暴力。」

「注視那些經歷過戰爭的人，是理解生命無價的最好方法。然而，聆聽今天活在暴力、剝削或不義中的孩童，也有助於加強我們對戰爭說的『不』，對丟棄和利潤文化說的『不』。依照這種文化，一切都能買賣，既不尊重也不照顧生命，尤其是幼小且無力自保者的生命。」

訴說心聲的眼神和沉默

此外，教宗也鼓勵眾人聆聽那些沒有話語權的人，例如因墮胎而中止生命的胎兒。教宗稱之為「殺人行為，斷絕整個社會的希望泉源」。

教宗最後總結道：「重要的是聆聽：我們必須注意到小孩子在觀察、理解並記憶。他們藉著眼神和沉默向我們說話。我們要聆聽他們！」

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