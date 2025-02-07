教宗第99屆世界傳教節文告：在萬民中做希望的傳教者

教宗方濟各在第99屆世界傳教節文告中勉勵教會在傳教工作中堅忍不拔，即使面對迫害、自己的不完美和跌倒，也要堅持下去。教宗邀請眾人接近關懷他人，尤其是在科技發展鼓吹個人主義的地方。

（梵蒂岡新聞網）發達社會出現「人性危機的嚴重症狀」，在團體內活出的福音則能恢復「完整、健全並且得救贖的人性」。這是教宗方濟各在第99屆世界傳教節文告中提出的核心要點。這道文件於2月6日公布，主題是《在萬民中做希望的傳教者》。今年的傳教節將於10月19日舉行。

即使面對迫害、不完美和跌倒，教會也要傳教

教宗引用《眾位弟兄》通諭，敦促眾人活出教會福傳的新時節，在聖神的引領下「蒙派遣去一個被烏雲籠罩的世界重振希望」（參閱：《眾位弟兄》通諭，9號至55號）。主耶穌成了天主的希望使者，「對於歷代推進傳教使命的人來說，祂是崇高的榜樣，而今祂依然俯身親近每一個貧困、受苦、絕望和受壓迫的人」。所有受洗者都是基督的門徒和傳教者，教宗鼓勵大家促使基督的希望在世界每個角落綻放光芒。

「教會是由基督門徒和傳教者組成的團體。她延續如此使命，在萬民中間為所有人奉獻生命。儘管一方面必須面對迫害、磨難和困難，另一方面要應對自身的不完美，以及因個別成員的軟弱而跌倒，她持續在基督聖愛的推動下，在這傳教旅途中與祂並肩前行，而且同祂一樣並與祂一起傾聽人類的吶喊，甚至是每個期待最終救贖的受造物的嘆息。」

我們彼此相連，卻沒建立關係

教宗接著談論了「普遍的迷失感、孤獨、老人的被遺棄，以及難以在生活周遭找到願意伸出援手的人的困境」。這些情況在科技進步的社會裡尤為突出。

「我們人人彼此相連，卻沒有建立起關係。效率至上、依戀財物和野心勃勃，這一切促使我們以自我為中心，無法為他人著想。在團體中活出的福音則能恢復完整、健全並且得到救贖的人性。因此，我要再次邀請人們實行禧年詔書所指示的行動，格外關注最貧困弱小者、病患、老人，以及被物質主義和消費主義的社會所排斥的人。」

祈禱是傳教的首要行動

「今天迫切需要希望的傳教。面對如此迫切性，基督的門徒蒙召首先接受培育，成為希望的匠人和人性的修復者」。教宗勉勵要格外重視「逾越的靈修」，從中汲取福傳所需的力量，因為基督徒是獲得新生命的人、「春天的人」。教宗接著提到可敬者阮文順樞機的芳表，他在監獄的長期磨難中維持活潑的望德，正是得益於他在不懈祈禱和感恩祭中得到的支持。

「我們不要忘記，祈禱是傳教的首要行動，同時也是『希望的首要力量』（參閱：2020年5月20日，週三公開接見要理講授）。」

對教會的歸屬

教宗最後強調了用《聖詠》祈禱的重要性，指出《聖詠》教導我們在逆境中常懷希望，分辨希望的記號，並持續懷著傳教的渴望。他表示，在當今社會中，「對教會的歸屬絕不是一勞永逸就獲得的現實」。因此，傳教行動是個「需要結合祈禱與行動」的工程。

教宗最後期勉道：「我仍堅持教會要在這傳教使命方面同道偕行，還有宗座傳教善會在推廣受洗者傳教責任並支持新建地方教會的服務。我催促你們大家、孩童、青年、成年人和年長者，都要積極參與共同的福傳使命，以你們的生活作出見證，祈禱、犧牲、慷慨熱心。」

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