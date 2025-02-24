意大利教會在祈禱中與聖父教宗緊密團結

意大利主教團主席祖皮樞機2月23日晚上8點在博洛尼亞聖多明我堂主持祈禱活動，「以具體方式再次表達意大利教會團體的關懷與情感」。教宗羅馬教區代理主教雷納樞機同一天傍晚在羅馬拉特朗聖若望大殿主持彌撒，「為聖父教宗懇求上主以聖寵扶持他」。

（梵蒂岡新聞網）誦念《玫瑰經》來表達對教宗方濟各的關懷。意大利主教團主席、博洛尼亞總主教祖皮（Matteo Zuppi）樞機懷著這個心願，2月23日主日晚上8點在該城市的聖多明我堂（又名：聖道明堂）主持祈禱活動，邀請信友們踴躍參與。

祖皮樞機解釋道，「我們渴望與聖父教宗緊密團結，懇求上主在這病痛時刻支持他，使他得到寬慰，能早日康復。意大利教會團體多日來熱切祈禱，這是再次向他表達其關懷與情感的具體方式」。

整個意大利教會擁抱教宗

意大利主教團指出，23日晚上的祈禱聚會是「從博洛尼亞展開的首項活動，隔天24日起，意大利各地教會將同心合意形成一個祈禱的擁抱」。意大利全國禮儀辦公室正在準備兩個行動方案來「串起這祈禱的鏈條，讓所有團體都聚集在羅馬主教的身邊」。

雷納樞機：在信德與祈禱的共融中與教宗共融

同一天傍晚5點半，教宗羅馬教區代理主教雷納（Baldassare Reina）樞機在拉特朗聖若望大殿主禮彌撒，其特別意向是為聖父教宗的健康祈禱。各堂區的本堂神父和其他司鐸也在當天的禮儀中為同一個意向祈禱。

雷納樞機表示：「我渴望邀請你們在精神上參與我今晚主持的彌撒聖祭。在信德與祈禱的共融中，每個人在各自的團體裡，大家一起為聖父教宗懇求上主，求主以聖寵扶持他，使他充滿所需的力量，好能度過這個考驗時刻。」

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