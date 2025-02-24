教宗住院：病情略有好轉

聖座新聞室就教宗方濟各的健康狀況提供了最新消息：他絲毫沒有新的呼吸危機，氧氣流量稍有減少，檢查結果有所改善。腎功能不足並不引起擔憂。教宗恢復工作，晚上給加沙堂區打了電話。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各自2月14日起住院以來，聖座新聞室持續提供有關教宗健康狀況的最新消息。24日傍晚，聖座新聞室表示：「聖父教宗的臨床症狀在危急狀態下呈現出輕微改善。今天也沒有出現哮喘型呼吸危機的事件；化驗室的幾項化驗結果有所好轉。輕度腎功能不足的監測顯示，此情況並不引發擔憂。」

聖座新聞室接著指出，教宗「繼續接受氧氣治療，即使氧氣的流量和比例已略有減少。考量到臨床症狀的複雜性，為了慎重起見，醫師們對疾病的預後保持謹慎態度」。

「教宗今天早上領了聖體，下午恢復工作。晚上他打電話給加沙堂區的本堂神父，表達他的慈父關懷。教宗方濟各感謝全體天主子民這幾天聚在一起為他的健康祈禱。」

據悉，加沙聖家堂寄了一段視頻，教宗打電話表示感謝。此外，法國一家媒體報道假消息稱，傑梅利醫院台伯河島院區為教宗方濟各可能轉院一事做了準備。這其實是為自費醫療的病人設置的病房。

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