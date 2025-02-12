美國主教為移民發聲，教宗方濟各予以支持

教宗方濟各致函美國主教，表示支持他們保護移民權利與尊嚴的努力。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各致函美國主教，認可他們與移民和難民站在一起的工作，表示支持他們維護每個人基本尊嚴的努力。在這封於2025年2月10日簽署的信函中，教宗強調了給予這些面臨流離失所者牧靈陪伴的重要性。

教宗在信函中談及聖家逃往埃及的事跡，並與今天很多移民的經驗相提並論。教宗指出，聖家的旅途「在關鍵的歷史性時刻」照亮「移民現象」，再次肯定「我們對天主的信仰，以及每個人無限且超性的尊嚴」。

貝爾格里奧教宗引用庇護十二世教宗論關懷移民的宗座憲令。對於所有必須離鄉背井尋求安全與穩定的人，該文件稱聖家是他們的榜樣。

維護人性尊嚴

教宗方濟各在信函中分成十點進行論述，表示他「密切關注美國當前的重大危機，它正藉著大規模遣返的計劃發生」。教宗讚許主教們致力於強調基督徒的愛要求承認所有人的尊嚴，不分他們的法律地位。

自從美國總統特朗普於元月20日就職以來，宣布了一系列關於移民的行政命令，為大規模打擊在美國沒有證件的移民鋪路。教宗承認美國移民政策的複雜現況，同時也提醒主教，衡量一個社會有多公正的標準在於它對待其最弱小成員的態度。對移民潮的合法管制絕不該危害人的基本尊嚴。

美國主教們反對將移民描述成罪犯的說法，教宗對此表示讚賞，並強調他們在確保政策尊重人權的角色。「這些人被視為比較沒有價值、比較不重要，或者比較不把他們當作人來看待。天主將大大賞報你們為保護和捍衛他們所做的一切。」

加強教會的使命

面對當前的挑戰，教宗方濟各敦促主教在他們的工作上堅定不移。儘管阻礙重重，包括社會和政治壓力，教宗依然鼓勵主教繼續促進團結和憐憫。

重申教會的使命，教宗期勉主教們在增進社會的包容與公正方面以身作則。

求聖母的護佑

在信函的結尾，教宗方濟各將美國主教和他們服務的移民託付給瓜達盧佩聖母的護佑：「願她讓我們以弟兄姊妹的身份在她的懷抱中再次相遇，從而在建設社會上往前邁出一步，使社會變得更友愛、包容，並尊重每個人的尊嚴。」

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html