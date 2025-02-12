教宗：人工智能應成為消除貧困、保護語言與文化的工具

在巴黎舉行的人工智能峰會期間，教宗方濟各于2月11日致函法國總統馬克龍，呼籲創建一個平台，讓這些新技術能夠成為消除貧困、保護文化和生態可持續性的工具。他表示：“我希望未來的峰會能夠更加深入地考慮人工智能對人際關係、信息傳播和教育的社會影響。”

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各在致法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍的信函中引用了布萊茲·帕斯卡（Blaise Pascal）的名言：“不要忘記，只有人心才能揭示我們存在的意義。”這一引言是教宗信函的解讀鑰匙，回應了當下一個至關重要的話題。教宗指出，心靈永遠不會欺騙我們，“而算法卻可能被用來操控和誤導”。

研究人工智能對人際關係、信息傳播和教育的影響

在信函中，教宗方濟各提到近期發表的文件《古老與現代：關於人工智能與人類智慧關係的說明》（Antiqua et Nova），並期望未來的峰會能夠更加深入地探討人工智能對人際關係、信息傳播和教育的社會影響。教宗再次表達了他在其訓導中逐步形成的全人發展觀，而這一觀點早在他的前任若望保祿二世在《人類救主》通諭（Redemptor Hominis）中也曾提到過：

“然而，根本問題依然且永遠是人類學的議題，也就是：‘人，作為人，在科技進步的背景下，我們是否能夠變得‘真正更好，即更具靈性成熟，更多意識到人性的尊嚴，更有責任感、對他人更開放，尤其是對最需要幫助的人和最弱小的人’。我們最終的挑戰是人類，且永遠是人類；我們決不能忘記這一點。”

為“沒有聲音”的人創建一個共享平台

教宗方濟各呼吁不要忽視窮人、被忽視的人，以及那些通常不參與決策過程的人的聲音。因此，教宗基於他在2024年世界和平日文告中已經表達過的觀點，再次提出希望：“我希望巴黎峰會能夠致力於創建一個具有公共利益的人工智能平台；並且希望每個國家都能在人工智能中找到一項既能推動發展又能消除貧困的工具，同時也能保護地方文化和語言。只有這樣，地球上的各民族才能共同參與數據的創建，這些數據將被人工智能使用，展現全人類真正的多樣性和豐富性。”

創新服務於公益

正如教宗方濟各在普利亞（Puglia）七國集團峰會上所言，他堅信如果沒有適當的監管，人工智能“雖然是一個‘迷人’的新工具，但也可能展現出它最‘可怕’的一面，成為對人類尊嚴的威脅”。教宗強調，“健康”的政治應當將技術創新置於追求共同利益的更大計划中，正如他在《願禰受贊頌》通諭中多次強調的那樣：

“我堅信，人工智能可以成為科學家和專家們的一項強大工具，幫助他們共同尋找創新和創造性的解決方案，促進我們星球的生態可持續性。”

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