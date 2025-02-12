教宗公開接見：天主以希望的計劃改變生命

教宗方濟各在週三公開接見活動中闡明，耶穌「卑微」地進入歷史，誕生在後院養動物的地方。首批見證默西亞降臨的是牧人，雖然他們的「文化涵養不深，生活在社會的邊緣」，但是我們需要向他們學習在天主前感到驚喜的能力，並要能夠「守護天主託付給我們的一切，例如：才華、神恩、我們的聖召，以及在我們周遭的人」。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各2月12日在梵蒂岡保祿六世大廳主持週三公開接見活動，繼續以希望為主題的要理講授，談論基督誕生於白冷城和牧人朝拜聖嬰的事跡。如同上一週那樣，教宗再次把講稿交給聖座國務院的吉羅利（Pierluigi Giroli）神父來宣讀。他說：「由於我的支氣管發炎，我沒辦法繼續念下去。希望我下次做得到。」

天主以祂希望的計劃改變我們的生命

在要理講授中，教宗首先講述了天主子降生成人的歷史及社會背景，尤其是祂降臨在人們中間的方式，即「卑微」。

祂誕生在後院養動物的地方。在這卑微又簡陋中，教宗邀請大家看得更遠：「讓我們祈求上主使我們懂得在軟弱中看見耶穌聖嬰獨特的力量。天主子來是為了讓世界煥然一新，以祂對全人類充滿希望的計劃來改變我們的生命。」

教宗闡明，「天主子進入歷史，成為我們旅途的夥伴，在母胎內就展開了旅途」。那時候，聖母瑪利亞「從納匝肋到匝加利亞和依撒伯爾的家，然後在孕期已滿的時候，從納匝肋去白冷城進行登記」。

天主子謙遜地來到世界上

耶穌是「從天降下的食糧，以消除世界上的飢渴」（參閱：若六51）。祂在凱撒奧古斯都的時代誕生在白冷城，意即「麵包之家」。因此，祂生在一個「確實可以追溯到的時期」，以及「明確指示出來的地理環境」。

教宗方濟各引用本篤十六世的著作《耶穌的童年》，重申天主子來不是為了拆解「世界的架構」，而是要「從內部去光照它、重新創造它」。

「聖史路加如此為我們展現出，天主不是帶著冠冕堂皇的宣講來到世界上。祂不在喧鬧中彰顯自己，卻謙遜地展開旅途。這事件的首批見證人是誰？是幾個牧人：他們是文化涵養不深的人，由於持續跟動物接觸，身上的味道不好聞，他們生活在社會的邊緣。」

牧人領受耶穌誕生的喜訊

簡而言之，牧人獲選領受救世主誕生的喜訊，而天主向來讓祂的子民認識到自己是個牧者（參閱：創四十八15、四十九24；詠廿三1、八十2；依四十11）。

「這麼一來，牧人學會在一個卑微至極、留給動物的地方，眾人引頸期盼的默西亞誕生了，為他們誕生，為成為他們的救主、他們的牧者。這消息使他們的心扉向美妙之事敞開，向歌頌和報喜敞開。」

在天主前感到驚喜的能力

誠如在《美妙的景象》宗座牧函中所闡釋的，教宗重申：「牧羊人不像其他許多人，總為很多事情忙碌不已；牧羊人成為首批證人，看到最要緊的事：救贖的恩典。正是最謙卑和最貧窮的人，迎接了降生成人的天主。」（5號）因此，我們需要向他們學習如何簡樸地向天主敞開自己。

教宗最後總結道：「讓我們也祈求恩寵，好能同牧人一樣在天主前感到驚喜並高聲讚頌，守護祂託付給我們的一切：才華、神恩、我們的聖召，以及在我們周遭的人。」

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