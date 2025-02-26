龐貝聖母朝聖地創建者隆哥將榮列聖品

教宗授權聖座封聖部頒布法令，冊封真福隆哥和委內瑞拉的“窮人的醫生”真福埃爾南德斯為聖人。新的可敬者中，也包括意大利憲兵達奎斯托，他為了拯救一群免遭納粹報復的人而獻出自己的生命。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各2月24日在羅馬傑梅利醫院接見聖座國務卿帕羅林樞機和副國務卿佩納總主教時，授權聖座封聖部頒布法令，冊封兩位真福為聖人。在新的五位可敬者中，也有兩名奉獻生命的天主忠僕。

聖座封聖部通知，針對真福埃爾南德斯（José Gregorio Hernández Cisneros）和真福龍哥（Bartolo Longo）榮列聖品的請求，教宗予以接受，並“決定將召開有關接下來冊封聖人的樞密會議”。

真福埃爾南德斯是平信徒，被稱為“窮人的醫生”，他於1864年10月26日在委內瑞拉特魯希略出生，1919年6月29日在委內瑞拉加拉加斯去世。

真福隆哥也是平信徒，1841年2月10日在意大利拉蒂亞諾出生，1926年10月5日在意大利龐貝去世。他是龐貝玫瑰經聖母朝聖地的創建者，是玫瑰經使徒。

在新的可敬者中，有兩位天主的忠僕是生命的奉獻者，他們分別是：美國教區司鐸卡帕恩（Emil Joseph Kapaun），以及意大利憲兵達奎斯托（Salvo d’Acquisto）。他們兩人的命運都交織著英勇芳表、扣人心弦的事件和信德。

卡帕恩神父於1916年4月20日在美國堪薩斯州出生。他年紀輕輕就回應了司鐸聖召，進入修院讀書。1941年，美國參戰後，他以隨軍司鐸的身份入伍，1944年被派往印度－緬甸地區。隨著朝鮮衝突爆發，他跟著部隊踏上朝鮮半島。1950年11月1日，雲山戰鬥期間，這位隨軍司鐸拒絕逃跑，留在戰場幫助受傷的人。卡帕恩神父被逮捕並關押在俘虜營，他在那裡為其他3500名俘虜從事使徒工作，忍受一切痛苦和匱乏。由於缺乏糧食和衣物，以及惡劣的監禁條件，卡帕恩神父變得十分虛弱，因此1951年復活節後的一週，他不支倒地，然後被帶到“死亡之家”，也就是一個不給俘虜提供水、糧食和治療的地方。1951年5月23日，他與世長辭。

達奎斯托（Salvo d’Acquisto）於1920年10月15日在意大利那不勒斯出生。他18歲就加入憲兵行列，1940年至1942年期間被派往利比亞，在那裡展現出正直的操守和虔敬的信仰，時常公開劃十字聖號或誦念《玫瑰經》。他升任副准將，被派往羅馬近郊的帕利多羅。1943年9月8日停戰後，敵人納粹的一支部隊於同月22日進駐到帕利多羅。幾名士兵分辨出幾個裝有軍械的箱子，魯莽地大力重壓，引發爆炸，造成一名軍人死亡、另外兩人受傷。納粹指揮官懷疑這是一起襲擊事件，由於那段期間達奎斯托的長官不在，憲兵隊聽從達奎斯托的指令，所以納粹指揮官下令將他逮捕。這名副准將解釋這是一場悲慘的意外，但是納粹份子決定加以報復，抓捕了22人，逼迫他們挖一個大坑，準備將他們全部槍斃。這時候，達奎斯托供稱自己是唯一要對事故負責的人，其交換條件是要釋放其他所有的人。這名年僅23歲的憲兵立即遭到槍殺，其他人質得以逃過一劫。他的這個決定在聖座封聖部的法令中獲得認可，因此授予可敬者的稱號。

此外，三位天主的忠僕和婢女的英勇聖德也得到承認，獲得可敬者的稱號。他們是西班牙司鐸、意大利司鐸和波蘭女平信徒。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html