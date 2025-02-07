教宗：分裂的基督徒如同“瓦片”，在唯一的信仰中重新合一

教宗接見古東方正教會年輕司鐸和隱修士，特別省思了“信經”的含義：它是基督信仰的真理的和諧表達，以及信徒之間辨認出彼此的憑證。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各2月6日在梵蒂岡接見了在羅馬學習訪問的古東方正教會的年輕司鐸和隱修士。他指出，在走向合一的道路上，在“唯一的信仰宣認”下，“信經”能夠將基督信仰不同派別，就如分裂的“瓦片”聚集起來，如同“瓦器中的寶貝”一樣保護起來（參閱：格後四7）。

在慶祝尼西亞大公會議1700週年的背景下，亞美尼亞、科普特、埃塞俄比亞、厄立特里亞和馬蘭卡里教會團體聚集在聖瑪爾大之家具有更深層的意義。所有基督徒共同接受尼西亞大公會議“宣認的信經”。

在神學意義上，“信經”表達了基督信仰真理的和諧。在教會學的意義上，則令人想到信經作為一種“符號”的原始含義，即：把一個憑證分成兩半，合起來辨認出彼此。今天，基督徒蒙召通過他們的信仰來表明自己的身份，“只有與他人一起，才能找到圓滿的合一”。

信經的第三個含義是靈修上的意義，它最初使用的是第一人稱複數，即“我們信”。“與天主的結合需要通過我們基督徒之間的合一而來，也就是我們要宣認同一的信仰。如果魔鬼製造分裂，那麼信經則使之合一！要是我們每一次誦念信經時，都能感受到與各個傳統的基督徒團結在一起，那該有多好。”

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