教宗：世界多地似乎失去生孩子的熱情

教宗方濟各接見意大利卡拉布里亞行政區的助產士、婦產科醫生和醫護人員，敦促他們扭轉低出生率的趨勢。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各2月6日在他的寓所聖瑪爾大之家接見意大利卡拉布里亞行政區婦產科職業工會成員。教宗稱他們的「職業極其美好」，是「一首生命之歌」。

教宗首先指出在意大利和歐洲的低出生率問題。他說：「人們似乎失去了當母親和父親的熱情，視之為困難和麻煩的源頭，而非對創造力和幸福的新視野敞開大門的方法。」這現象嚴重受到社會和文化環境的影響，為此教宗鼓勵他們「扭轉低出生率的趨勢」。

接著，教宗談論了「專業領域、人性敏銳和祈禱」這三個相輔相成的領域。專業素養是「平信徒成聖的道路」，專業能力是平信徒更好地行愛德的工具。

談到人性敏銳，教宗指出，「誕育子女是人生的關鍵時刻，一個人會感到脆弱，所以更需要親近、溫柔和溫暖。在此情況下，身邊有個敏銳又體貼的人」，必定助益良多。

祈禱則是「隱而不見卻十分有效的良藥，因為它能治癒靈魂」。產科人員「有時候能與病患一同祈禱，其它時候則是要尊重所有人的信仰和道路，謹慎且謙遜地在心中向天主獻上祈禱」。

教宗最後期勉他們，面對天主託付給他們的父母和嬰孩，「要感到有責任為他們祈禱，尤其是在感恩聖祭、朝拜聖體和日常簡單的祈禱中」。

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