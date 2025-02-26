教宗要理講授：讓我們效法西默盎和亞納這兩位希望的朝聖者

教宗方濟各為2月26日例行的週三公開接見活動準備了要理講授，省思獻耶穌於聖殿的事蹟，稱西默盎和亞納是「希望朝聖者」的典範，並邀請我們加以效法。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各雖然取消了2月26日週三公開接見活動，卻持續從他的病房講授要理。聖座新聞室當天發表了教宗為此準備的要理講授稿件。

聖父教宗繼續以「耶穌基督、我們的希望」為主題的系列要理講授，省思了獻耶穌於聖殿的奧跡。那時候，耶穌出生滿40天，聖母瑪利亞和大聖若瑟遵守梅瑟的法律，帶耶穌到聖殿去獻給上主。教宗解釋道，這展現出瑪利亞和若瑟不僅讓耶穌「融入家庭、子民及盟約，而且關心祂的成長」。與此同時，他們「在理解一個遠超過於自身的聖召方面」也逐漸有所成長。

信望愛的見證人

接著，教宗將目光轉向另外兩名在聖殿裡的人：年邁的西默盎和亞納。

西默盎渴望天主對以色列的諾言實現。他受到啟發，將耶穌聖嬰抱在懷中，並且因為看見以色列的救主而深感安慰。他「以一首由衷感激的讚歌」來表達感受，這首歌後來在教會內成了一天結束時誦念的禱詞。

教宗稱西默盎是「信德的見證人，他領受了恩典並將恩典傳給別人；他是望德的見證人，望德從不叫人蒙羞；他是天主聖愛的見證人，這份愛以喜樂與平安充滿人心」。

心靈重燃希望

在西默盎身邊的亞納是一生事奉上主、虔心祈禱的寡婦，她也在耶穌聖嬰身上看見了救恩。教宗闡明，亞納一看見耶穌聖嬰，就稱謝以色列的天主「在這名嬰孩身上救贖了祂的子民，並與他人談論祂，慷慨地傳揚先知性的話語」。

教宗指出，「在耶路撒冷的聖殿內，心靈重新燃起希望，因為基督、我們的希望得以進入其中」。

希望的朝聖者

教宗最後邀請信眾效法西默盎和亞納這兩位「希望的朝聖者」。他們能夠看穿表象，「知道如何喜樂地迎接天主的降臨，在弟兄姊妹心中重新燃起希望」。

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