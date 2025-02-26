教宗四旬期文告：不可自以為是，卻要締造團結

走人生路時，「既不踐踏也不打壓他人」，不讓任何一個人「掉隊或感到被排斥」：這是教宗方濟各在2025年四旬期文告中提出的勸勉，其標題是《在希望中我們同行》。

（梵蒂岡新聞網）今年四旬期，我們要戰勝「自以為是和只關心自己需求的誘惑」，更要在人生路上做個「最佳旅人」，陪伴「處境不幸和遭受暴力」的人。教宗方濟各在2025年四旬期文告中如此表示，這道文件的標題是《在希望中我們同行》。

教宗敦促信眾與他們團體內身心靈脆弱的人進行實際交流，不可忘記那些處於邊緣地帶的弟兄姊妹。基督徒在人生旅途中「朝著同一個目的地」前進，應當在一個充滿張力和分裂的世界裡締造團結。

關懷他人的現況

人們在聖年踏上朝聖之旅。教宗由此提起以色列子民走向應許之地的旅程。他指出，「我們在談論聖經《出谷紀》時，不能不想到今天逃離不幸和暴力處境的眾多弟兄姊妹，他們為自己和摯愛尋求一個更好的生活」。

教宗的目光始終轉向最脆弱的人。他鼓勵基督徒在這段為復活節做準備的時期接受「一些移民或朝聖者具體現況」的質問，省思我們究竟是待在自己的舒適圈裡「靜止不動」，或者我們在尋找道路來走出「罪惡及缺乏尊嚴的情況」。我們要在「自己的生活、家庭、工作場所、堂區或修會團體」檢視我們是否「能與他人攜手同行、給予聆聽，克勝自以為是和只關心自己需求的誘惑」。

教宗勉勵我們在這四旬期發現天主對自己的期許，好能成為「邁向天父的家的最佳旅人」。

在這條路上締造團結

「基督徒蒙召同行，切莫作獨行的旅人。天主聖神催促我們走出自我，走向天主和弟兄姊妹，絕不可自我封閉」。

「同行意味著締造團結，這要從天主兒女共有的尊嚴做起；同行意味著並肩前進，既不踐踏也不打壓他人，不助長嫉妒或虛偽，不讓任何一個人掉隊或感到被排斥。我們朝著同一個方向邁進、朝著同一個目標前行，懷著關愛和耐心彼此聆聽。」

教宗尤其向教會成員發出這份邀請：「我們要在上主的台前問自己，我們是否能以主教、神父、度奉獻生活者、平信徒的身份同心協力為天主的國效勞；我們是否對那些接近我們和疏遠的人懷著接納的態度做出具體行動；我們是否讓人感到他們是團體的一員，或者把他們邊緣化呢？」

希望引領我們

教宗在文告的結尾處期勉信眾在這旅途上要相信希望，「對天主和祂偉大的許諾、永生有信心」。談到2025禧年的主題，即「希望的朝聖者」，教宗強調：「我們必須自問：我是否堅信天主寬恕我的罪過？或者我的行為舉止展現出一副可以自救的樣子？我是否渴望救恩，呼求天主的助佑並加以接受？我是否具體活出希望，讓希望幫助我解讀歷史事件，推動我為正義、友愛、照料共同家園而努力，盡力不讓任何人掉隊？」

教宗最後寫道，但願希望「為我們是四旬期旅程的前景」。「耶穌是我們的愛與希望，祂死而復活且永遠活著，光榮地為王。死亡化為勝利，基督徒的信德與偉大望德即在於此：在基督的復活內！」

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