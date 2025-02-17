教宗彌撒講道：藝術化痛苦為希望

教宗方濟各為禧年藝術家慶典準備的彌撒講道由門東薩樞機宣讀。教宗省思了藝術家作為「美的守護者」的角色，稱他們能「俯身親近世界的創傷」。

（梵蒂岡新聞網）藝術能提供一種「有急切感的平安」，叫人不脫離生活的現實處境。藝術家有義務予以實踐，守護那藏在歷史曲折中的美，幫助「人們不迷失方向」。教宗方濟各在禧年藝術家慶典的彌撒講道中如此表示。這台彌撒於2月16日主日上午在聖伯多祿大殿舉行，教宗由於在羅馬傑梅利醫院住院的緣故，無法親自主持彌撒聖祭。他在事先準備好的講道中強調了藝術家「化痛苦為希望」的責任。

聖座文化教育部部長門東薩（José Tolentino de Mendonça）樞機主持這台彌撒，在禮儀開始時表示：「我們首先念及教宗方濟各。讓我們為他的健康祈禱，感謝他不斷為我們指出的願景及提供的支持。」

門東薩樞機宣讀了教宗準備好的彌撒講稿。這篇講道從該主日選讀的福音出發，對聖史路加記載的真福八端進行了闡釋（參閱：路六17、20-26）。

教宗指出，耶穌的話語「顛覆世界的邏輯」，邀請世人「以新的目光看待現實情況」，「即使在脆弱和苦難中」也認出美來。

揭開藏於歷史中的真善美

當天約有4千人聚集在梵蒂岡聖伯多祿大殿參禮，他們擁有如此「創新」的目光。

教宗表示：「你們的使命不只是創造美，更要揭開那藏在歷史曲折裡的真善美，為沒有聲音的人發聲，將痛苦化為希望。」

朝聖或迷路？

當今世界面對許多危機，不只有經濟和社會方面的，也涉及「心靈」和「意義」層面。教宗鼓勵眾人反省：我們究竟是朝聖者還是迷路者？我們是「有目的地」的旅客，或是「在閒晃中迷路」的人？

「藝術家有責任幫助世人不迷失方向，不失去希望的前景。」

與美相遇

希望不該因膚淺而淡化，或者變成「安逸的棲身之地」。相反地，希望應當「有如火焰一般燃燒並照明」，它「是與奧妙的相遇，是超越我們自身的美，是對我們提出質問的痛苦，是召叫我們的真理」。

分辨聲音

教宗強調，眾藝術家共同肩負了一項使命，也就是「發現並揭開那深藏不露的偉大」，使之能以眼睛看到、以心靈感受到。

談到世界上嘈雜的各種聲音，教宗指出，藝術和文化界的男女蒙召去傳播「我們最真實的人性之聲」，忽略那些誘惑人心的妖媚歌聲。

藝術是精神的必需品

現時代「豎立起新的高牆」，差異變成分裂的藉口，因此藝術可能會顯得膚淺表面。我們要反省的是：現在沒有「更迫切、更具體、更必要的事情」要面對了嗎？

「藝術不是奢侈品，而是精神的必需品。它不逃離現實，卻承擔責任，邀請採取行動、引人注意、高聲疾呼。美的教育意味著希望的教育。希望絕不脫離生活的現實處境：它歷經日常的奮鬥、生活的辛勞、我們時代的挑戰。」

希望不是幻影

教宗最後總結道，藝術家的願景必須具有先知性，積極推廣真福八端的「顛覆邏輯」。「你們切莫停止尋找、提問和冒險。」

「你們要記得：希望不是幻影；美不是烏托邦；你們的恩典絕非偶然、而是召叫。你們要慷慨地、熱情地、懷著愛去回應。」

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