傑梅利醫院記者會：教宗對治療有反應，但還沒脫離危險

教宗方濟各在羅馬傑梅利醫院住院治療一週後，該醫院舉行記者會，說明教宗的健康狀況。教宗對加強版的治療有反應，卡爾博內醫生指出，「只需要調整一丁點」，就能打破原本的平衡。這位醫生確認，教宗的心臟很強健。

（梵蒂岡新聞網）聖座新聞室2月22日上午通知：「教宗方濟各休息得很好。」教宗於羅馬傑梅利綜合醫院住院治療一個星期以來，不幸地有一些媒體機構發布了有關教宗健康狀況的不實信息。傑梅利醫院於2月21日傍晚舉行記者會，對這幾天流傳的假新聞加以澄清。記者會上清楚表明，聖座新聞室至今發布的新聞稿都是與照顧教宗的醫生們一起準備並取得共識的。再者，記者會也強調，新聞稿提供了一切有用且必要的內容，從未隱瞞任何事，因為這也是教宗所願的。

傑梅利醫院外科部主任兼醫院團隊負責人阿爾菲里（Sergio Alfieri）教授、梵蒂岡城國醫療衛生局副局長兼教宗醫療聯絡人卡爾博內（Luigi Carbone）醫生在記者會上發言。他們證實，為治療教宗，推進了重要的協作工作。傑梅利醫院的醫生們公開表揚護理人員斯特拉佩蒂（Massimiliano Strappetti），大力讚許這個「非凡的人多年來細心照護聖父教宗」。

慢性病舊疾復發

教宗「原先在寓所治療傳染性疾病和呼吸急促，就像任何一個高齡88歲的患者這段時間剛得流感時」會做的那樣。阿爾菲里如此表示，並且明確指出，「聖父教宗始終希望我們說出實情。我們立刻消除所有未說之事的陰影。你們所讀到的就是事實真相」。

教宗罹患的慢性病是支氣管擴張症，他有支氣管哮喘，會舊疾復發。這說明在他的年紀，如此病情會使他被定義為脆弱的病人。教宗的肺部有幾處微生物感染：「有病毒、真菌和細菌。慢性病無法根治，但能緩解。」

此外，醫師們也重申，教宗在病發初期聽從醫囑，接受了「適當且正確的治療」。現在需要使用可的松，其副作用是「會造成免疫力下降，血糖升高，而這情況是感染的溫床；你必須用特定的治療，然後追加其它的治療。我們的工作並不容易。因此，要是問：教宗脫離危險了嗎？答案是否定的」。

教宗對加強版的治療有反應

阿爾菲里表示，21日上午，醫師團隊確認教宗的病情有所好轉。「相較於他剛進醫院的病情狀況，他現在正大有改善，但病情會起變化」。教宗接受了大量的藥物治療。

卡爾博內表明，教宗「此刻對治療有反應」，醫生並未改變他原本的治療方案，而是予以加強。「只需要調整一丁點，就能打破原本的平衡」。卡爾博內確認，教宗的心臟很強健：「當我們說教宗很脆弱時，我們同時也說他是個十分堅強的病人。他得到非常妥善的追蹤。」

阿爾菲里指出，教宗「有時候會呼吸不過來，這種感覺很不舒服」。提到教宗深愛教會、不遺餘力的性格，這位醫生表示，他「持續工作、閱讀、簽署文件，妙語如珠」。顯然，他把教會放在前面，但他在聖瑪爾大之家時也照常地接受了治療。

住院時間視病情需要而定，肺炎治療是條長路

教宗住院的時間將視病情的需要而定，直到他不再需要醫院的治療為止。因此，阿爾菲里闡明，住院時間不只是一週而已，這位醫生反覆解釋，治療肺炎的時間通常很長：教宗「至少下個星期整週的時間」都要住院；「他必須等到健康狀況良好時才能出院！」

依照醫生的叮囑，教宗這幾天住院期間，除了兩三個密切合作者以外，他不可以會見外部人員。他沒有插任何的管子。他自主呼吸，自行用餐。醫師團隊強調，聖父教宗依然幽默風趣，而且沒有臥床不起。醫生進入教宗病房時，問候他說：「早上好，聖父教宗。」教宗則回答：「早上好，聖善的孩子。」

細菌進入血液的危險

考慮到教宗的年齡和他的呼吸道問題，萬一發生敗血症，就真的很難醫治了。在記者們的提問下，醫師們表明，這是他們此刻普遍的擔憂。事實上，危險在於細菌進入血液中；到了那一步，就必須分辨出細菌出現在其他器官的什麼位置。然而，這種情況今天並不存在。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html