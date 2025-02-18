教宗在傑梅利醫院住院：沒有發燒、病情穩定

教宗方濟各於2月14日住院，聖座新聞室持續提供最新進展：教宗繼續按照擬定的方案接受治療，17日上午領了聖體，做一些工作，閱讀文件。

（梵蒂岡新聞網）聖座新聞室２月17日傍晚通知：「聖父教宗的體溫繼續保持正常，他正持續按照擬定的方案接受治療，病情穩定。今天早上他領了聖體，然後做一些工作，並閱讀文件。」

教宗方濟各不斷收到許多慰問和關懷的訊息。聖座新聞室指出，教宗大為感動。「他尤其想要向此刻住院的人們表示感謝，因為他們通過繪畫和祝福的訊息表達情感與關愛。教宗為他們祈禱，也請他們為他祈禱」。

教宗自2月14日住院以來，檢查結果顯示他的呼吸道感染了多種微生物。聖座新聞室17日上午的通報指出，有鑒於「檢驗結果呈現出的複雜病況，需要適度地住院治療」。治療方案也有所調整。

由於教宗住院時間的延長，2月19日的週三公開接見活動取消。雖然如此，教宗不願意失約於加沙天主堂團體，依然在羅馬時間晚上7點致電關懷加沙本堂神父羅馬內利和所有躲在堂口避難的人。

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