教宗主持禧年軍警慶典彌撒：為天主聖愛勇敢作證

教宗方濟各為禧年軍警慶典主持彌撒，向他們致以感謝，並期勉他們在狂風暴雨中努力不讓「船」翻覆。

（梵蒂岡新聞網）「要勇敢地為我們天主父的聖愛作見證。」教宗方濟各2月9日主日在聖伯多祿廣場為武裝部隊的禧年慶典主持彌撒聖祭，強調了這點。當天的福音講述了耶穌在革乃撒勒湖的行動（參閱：路五1-11），教宗從耶穌的三個舉動展開省思，即：看見、上船和坐下。

在看似失去一切時，天賜的希望堅忍不拔

教宗首先指出，耶穌帶著分辨的目光在人群中「看見」兩艘靠岸的船，以及漁夫們失望的表情。後者徹夜勞作，卻空手而歸。教宗強調，耶穌的眼神充滿憐憫，我們切莫忘記天主始終關懷我們、憐憫我們、溫柔善待我們。

其次，耶穌看見漁夫們灰心喪志，走上那艘屬於西滿的船，藉以進入西滿的生命，分享他的失落感和一無所獲。

這舉動意義深遠。教宗闡明，「耶穌不像我們常做的那樣坐在一旁，對事情的進展冷眼旁觀，然後忿忿不平地抱怨。相反地，祂採取行動，走到西滿身邊，在艱難時刻花時間與他同在，選擇登上他的生命之船」。

談到耶穌的第三個舉動，聖父教宗指出，耶穌一上船就坐下來教訓群眾。看見這些漁夫眼中的挫折感，「耶穌登上船去宣講福音，把光明帶進那失望的黑夜，講述在人生的奮鬥中也有天主的美善，並重申在看似失去一切的時候，希望依然堅忍不拔」。

每當天主進入我們人生的船，帶給我們天主聖愛的喜訊，持續陪伴並支持我們時，「生命開始更新、希望獲得新生、熱情重新點燃，我們可以再次往海裡撒網」。

軍警不可讓船沉下去

面對參加禧年活動的軍人和警察，教宗表示，他們肩負一項「涵蓋社會和政治許多面向的任務，即：保衛國家、維持安全、維護守法與正義」。

教宗鼓勵他們「登上船」，因著他們的制服、紀律、勇氣和誓言，不僅看到罪惡時要舉報，而且要「在暴風雨中登上船，為善、自由和正義效勞，努力不讓船沉沒」。

聖善的駐軍司鐸

接著，教宗談及駐軍司鐸的任務。「他們的工作不是要祝福不合常理的戰爭行動」。相反地，他們在軍警之間「有如基督的臨在，渴望與之同行，給予聆聽和關懷，鼓勵他們划向深處，在日常任務上予以支持」。

駐軍司鐸作為道德和靈性的支持，陪伴軍警踏出每一步，「幫助他們在福音的光照下履行使命，追求公眾利益」。

教宗最後向軍警表達感謝之情，叮囑他們保持警醒，並且勉勵他們「為我們天主父的聖愛作見證」。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html