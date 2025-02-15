教宗任命彼得里尼修女為梵蒂岡城國政府主席

彼得里尼修女將從2025年3月1日起擔任梵蒂岡城國宗座委員會主席，以及梵蒂岡城國政府主席。此前，教宗已於今年元月19日宣布了這項任命。

（梵蒂岡新聞網）聖座新聞室2月15日公布，教宗方濟各任命彼得里尼（Raffaella Petrini）修女為梵蒂岡城國宗座委員會主席，以及梵蒂岡城國政府主席。彼得里尼修女現職為梵蒂岡城國政府秘書長。這項任命早在今年元月19日播送的一檔意大利電視台節目（Che tempo che fa）中公諸於世。

這位修女是朝拜聖體方濟各修女會（FSE）的成員，自2005年起一直在聖座萬民福音傳播部任職。她於1969年1月15日生於羅馬，在羅馬路易斯大學（LUISS）完成政治學學業，後來又在宗座聖多瑪斯大學取得博士學位。她從2022年起擔任梵蒂岡城國政府秘書長，將在現任成國政府主席貝赫斯（Fernando Vergéz Alzaga）樞機3月1日年滿80歲之際接替他的職務。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html