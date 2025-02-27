教宗建立為聖座募捐委員會

教宗方濟各以親筆信建立了為聖座募捐委員會，由聖座國務院一般事務部門主任主持，目的是激勵信眾、地方主教團和其他潛在恩人作出貢獻。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各以一封2025年2月11日簽署的親筆信建立了為聖座募捐委員會。這個新機構的「特殊職責是要以適當的宣傳來激勵信眾、地方主教團和其他潛在恩人作出貢獻，強調它對於宗座使命和愛德工作的重要性，並且為聖座部會和梵蒂岡城國政府提出的特定項目從樂意奉獻的恩人那裡籌集資金。同時，按照現行的法規，各單位仍保有各自的自主性和職能」。

聖座國務院一般事務部門主任主持工作

這個新的委員會目前有5名成員，最多能達到6名成員。在聖座國務院一般事務部門主任坎皮西（Roberto Campisi）蒙席的帶領下，其他成員包括：聖座促進基督信徒合一部秘書長帕切（Flavio Pace）總主教、聖座促進人類整體發展部秘書長斯梅里利（Alessandra Smerilli）修女、聖座財產管理局副秘書長皮羅（Silvana Piro）修女、梵蒂岡城國政府副秘書長普利西-阿利布蘭迪（Puglisi-Alibrandi）律師。

與其他募集資金協調

該委員會是一個「協調其他募集資金的工具，不論其他這些募捐是否已經制度化，例如依照《天主教法典》第1271條做的奉獻，或者聖伯多祿善會的募捐」。該委員會在履行職務時，「尊重個別機構的本質和目的」。

宣傳活動

這個委員會將每年決定「宣傳活動和要啟動的募捐工作」，分辨出「行動範圍和實踐方法」，規定「所有或部分活動的計劃。為了這個目的，它可以將特定的行動任務託付於一名或多名成員」。

此外，該委員會也要每年分辨及評估那些「需要進行募捐才能實現的項目」。除了確定每個項目的優先順序，以及要開展的活動的優先順序以外，委員會「在各單位沒有提出項目的情況下，也可以事先募集『預備金』」，以備不時之需。

落實相關工作的規範必須在3個月內公布。

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