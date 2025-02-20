教宗要理講授：讓我們效法東方賢士對耶穌聖嬰的信仰與希望

正當教宗方濟各因雙側肺炎住院治療的時候，他為週三公開接見活動準備的要理講授公諸於世。教宗省思了東方賢士朝拜耶穌聖嬰的事蹟。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各在羅馬傑梅利醫院接受治療雙側肺炎的時候，他敦促信友們效法東方賢士的榜樣，為耶穌聖嬰懷著壓抑不住的喜樂。由於醫療團隊囑咐教宗要完全休息，教宗要求聖座新聞室將他為2月19日週三準備的要理講授稿件公諸於世。在要理講授中，教宗繼續探索福音中主耶穌的童年時光，解釋了東方賢士朝拜耶穌聖嬰的事蹟。

喜樂滿溢

教宗審視了東方賢士前去朝拜耶穌聖嬰的旅途，強調賢士們離開黑落德那裡時，引路的星辰重新出現，帶領他們找到耶穌（參閱：瑪二9-11）。教宗闡明，這顯示出天地萬物和先知預言都是天主發言並讓人找到祂的話語。

「一看見星辰，這些人心中便湧出一股壓抑不住的喜樂，因為聖神觸動每一顆真誠尋求天主的心，並使之洋溢著喜樂。」事實上，賢士們一進去就俯伏在地朝拜耶穌聖嬰，向祂獻上貴重的禮物、那些「配得上君王、配得上天主」的禮物。

朝拜耶穌聖嬰

教宗問道：「為什麼？他們看見了什麼？」「古代的一名作者寫道：他們看見『天主聖言取得了一個卑微弱小的身軀；但天主的榮耀沒有向他們隱藏起來。他們看見一名嬰孩，但他們朝拜的是天主』。」

因此，教宗表示，東方賢士成了外邦人當中的「首批信徒」，他們呈現出天主子民從各國前來、講各種語言的圖像。「我們要步武東方賢士的芳蹤。他們是『希望的朝聖者』，懷著莫大的勇氣將他們的步伐、心靈和財物都轉向上主。祂不只是以色列的希望，也是萬民的希望。」

教宗最後邀請所有信眾也把最美好的禮物獻給耶穌，向祂展現我們的信仰與愛。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html